Sultangazi\'de sürücü, iddiaya göre sağ koltuktaki kadına yumruk ve tekme attı

SULTANGAZİ'de bir sürücü, kullandığı otomobilin sağ koltuğunda oturan kadını zorla araçtan indirmeye çalıştı. Kadının araçtan inmemesi üzerine yumruk ve tekmelerle saldıran sürücü, daha sonra yeniden otomobile binerek kadınla birlikte uzaklaştı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü araçtan inerek sağ ön koltukta oturan kadını zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Kadının araçtan inmemesi üzerine sürücü, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kadının araçtan inmemesi üzerine yeniden direksiyona geçen sürücü, kadınla birlikte uzaklaştı.

SALDIRI KAMERADA

Yoldan geçen başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün otomobilden inerek kadını araçtan çıkarmaya çalıştığı, ardından yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü. Sürücünün yeniden otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.