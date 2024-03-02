Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi - Son Dakika
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Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi

Sultangazi'de Esentepe Mahallesi'nde yer altı doğal gaz hattında meydana gelen patlama sonucunda alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

02.03.2024 20:25  Güncelleme: 20:27
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
Sultangazi\'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi - Son Dakika

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