Sultangazi ve Kırcaali Kardeş Şehir Oldu

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SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un girişimleri ile Sultangazi ile Bulgaristan'ın Kırcaali şehri kardeş şehir oluyor. Dursun, Ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklerin olduğu şehirlerde iftar yeneği vereceklerinin müjdesini verdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Balkan ülkelerine heyeti ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Dursun'un Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ile yaptığı görüşmeler neticesinde Sultangazi ve Kırcaali'nin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

'BULGARİSTAN İLE İYİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLDUK'

Kırcaali Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacaklarını belirten Dursun, "Sultangazimizde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız oldukça fazla. Osmanlı'dan izler taşıyan Balkan coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri olan Kırcaali ile gönül bağımızı kardeş sehirle pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Kırcaali halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdik" dedi.

RAMAZAN AYI BOYUNCA İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Ramazan ayı Boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofralarının kurulacağını belirten Dursun; "Kırcaali başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan topraklarında Ramazan boyunca iftar sofraları kuracağız. Ramazan'ın manevi atmosferini buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız" diye konuştu.