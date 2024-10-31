Sultangazi'ye 177 Milyon Lira Destek

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Sultangazi'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile 177 milyon lira destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Deprem değil bina öldürür." temasıyla yola çıkan Sultangazi Belediyesi, ilçede binasını yenilemek isteyen vatandaşların taleplerini hızla değerlendirip kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" ile riskli binaların dönüşümü sağlanırken kampanyadan vatandaşların kolaylıkla faydalanabilmesi için belediye bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde özel bir birim oluşturuldu.

Buradaki uzman personeller, ofise gelen vatandaşları kampanya hakkında bilgilendiriyor. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra hak sahipleri Bakanlığın lisans verdiği firmalardan karot testi yaptırarak binanın risk durumunu öğreniyor.

Riskli yapı statüsünde olan binalar için hak sahipleri, ortak kararla seçecekleri yüklenici firma ile anlaşma yaparak projelendirme ve yapı ruhsatı işlemlerini tamamlıyor. Yarısı Bizden Kampanyası'na uygun olması durumunda Sultangazi Belediyesi dönüşüm sürecini başlatıyor.

Maliyetin yarısı Bakanlık tarafından karşılanırken destek kapsamında hak sahibine 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bakanlığın başlattığı kampanyanın içeriğini kurdukları müdürlükle anlattıklarını, hak sahibinin hangi müteahhit ile istiyorsa onunla anlaştığını ve parayı devletin ödediğini belirtti.

Afetin ne zaman geleceğini bilmediklerini ve hızlı bir şekilde ilçeyi ona göre dizayn etmeleri gerektiğini kaydeden Dursun, "Yarısı Bizden Kampanya'mıza ilçemizden yoğun talep var. Belediye olarak Bakanlığımızla vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyoruz. Proje kapsamında Sultangazililere 177 milyon lira destek sağlandı. Kampanyaya İstanbul'da en çok talep gösteren 3. ilçe olmak bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.