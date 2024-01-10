Sultanhanı Kaymakamı Serkan Ala, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihini yaptı.
Ala, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" karesine oy veren Ala, " Gazze: Kanıt" kategorisinden de Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını oyladı.
Ala, çevre ve yaşam kategorisinde Murtadha Al-Sudani " Alın teri", haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım, spor kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafına oy verdi.
Kaymakam Ala, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, hepsinin birer anlam ifade ettiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Sultanhanı Kaymakamı Serkan Ala, Yılın Kareleri 2023 oylamasında tercihini yaptı - Son Dakika