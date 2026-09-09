Sultanhanı Kaymakamı Yerlikaya, Kur\'an kursu öğrencileriyle buluştu

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Cami Çocuk Buluşması" programında yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen programda çocuklarla sohbet eden Kaymakam Yerlikaya, yaz Kur'an kurslarında gösterdikleri gayret ve başarı dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Yerlikaya, onların eğitim süreçleri ve cami ortamındaki faaliyetleri hakkında sohbet etti.

Yerlikaya, başta Sultanhanı İlçe Müftüsü Selman Çiloğlu olmak üzere programa katkı sağlayan imam hatiplere teşekkürlerini iletti.