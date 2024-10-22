Suna Kan Anısına Keman Konseri

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Keman sanatçısı Suna Kan, doğum günü olan 21 Ekim'de keman konseriyle anıldı.

Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliğinde düzenlenen "Suna Kan Keman Günleri"nin ikinci konseri, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda yapıldı.

Anadolu Ajansının Suna Kan ile yaptığı röportajın ekrana yansımasıyla başlayan programın açılış konuşmasını ADK-DER Başkanı Arzu Sugüneş, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay ve İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker yaptı.

Şef Rengim Gökmen'in Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı yönettiği konserde, keman sanatçıları Tayfun Bozok ve Derya Bozok, Türkiye'de çok az seslendirilen Alfred Schnittke'nin "İki Keman İçin Konçerto"sunu dinleyicilerin beğenisine sundu. Bozok çiftine piyanoda Elif Akar Kosman eşlik etti.

Konserin ikinci yarısına başlarken şef Rengim Gökmen, Suna Kan'ın doğum gününde böyle bir konser yapmanın kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Gökmen, Suna Kan'ın sadece başarılı bir keman sanatçısı değil, aynı zamanda çok iyi bir insan olduğunu belirterek, merhume Suna Kan ile olan anılarını anlattı.

Rengim Gökmen'in davetiyle sahneye çıkan piyanist Gülsin Onay, Suna Kan'ın, çocukluğundan beri kendisine rol model olduğunu ve vefatına kadar Suna Kan ile yakın dostluğunu sürdürdüğünü, kendisini hep sevgi ve saygıyla andığını ifade etti.

Gülsin Onay'ın Suna Kan anısına bir eser de seslendirdiği konserin ikinci yarısında, orkestra, Prokofiev'in Romeo ve Juliet bale süitlerinden seçilen eserleri seslendirdi.

Programa, Hacettepe Üniversitesi Genel Müzik Yönetmeni ve Orkestra Şefi Prof. Dr. Burak Tüzün, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Metin Munzur, piyanist ve orkestra şefi Erol Erdinç, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.