Suna Kan Keman Günleri, Zornitsa Ilarionova\'nın Konseriyle Devam Ediyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturduğu Suna Kan Keman Günleri, genç keman sanatçısı Zornitsa Ilarionova konseriyle devam etti.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Birinci Uluslararası Suna Kan Keman yarışması ikincisi Bulgar Zornitsa Ilarionova sahne alırken, Suna Kan'a uzun yıllar eşlik eden piyanisti Cana Gürmen, konserde genç kemancıyla sahneye çıktı.

Ankara'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen son iki konserden ilkinde sahne alan Ilarionova, sahnede Mozart ve Beethoven'dan parçaları müzikseverlerle buluştururken, Cana Gürmen de piyano resitali ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kapanış konseri pazartesi günü

Suna Kan Keman Günleri'nin kapanış konseri ise yine Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek. Konserde İkinci Uluslararası Suna Kan Keman yarışması birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, sahneyi piyanist Çağdaş Özkan ile paylaşacak. Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak konserle birlikte Suna Kan Keman Günleri son bulacak.