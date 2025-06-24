Sunay Akın ile Kemençe Üstadı Selim Bölükbaşı, Volkan Konak İçin Sahneye Çıktı

(TRABZON) - "Nazım'dan Kazım'a Bir Volkan'dır Karadeniz" etkinliği kapsamında Ortahisar'da düzenlenen konserde, şair ve yazar Sunay Akın'ın anlatımıyla ve kemençe üstadı Selim Bölükbaşı'nın şarkılarıyla Volkan Konak anıldı.

Usta şair Nazım Hikmet ile Karadeniz müziğinin ölümsüz isimleri Kazım Koyuncu ve Volkan Konak anısına düzenlenen "Nazım'dan Kazım'a bir Volkan'dır Karadeniz" isimli sanat organizasyonu kapsamında Trabzon'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Fındıklı Belediyesi öncülüğünde, Ortahisar, Hopa, Kadıköy, Beyoğlu, Sinop ve Atakum Belediyeleri'nin iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun Trabzon durağında; Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla "Efsaneler Maçı", "Dünden Bugüne Trabzonspor" söyleşisi, "Sanat Atölyesi" ve son olarak da Volkan Konak'ın yad edildiği anlatı ve konser düzenlendi.

Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis üyeleri ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Sunay Akın, Volkan Konak'ın müzisyenliğinin yanında devrimci ve aydın kimliğini dile getirdi, bu yolda verdiği mücadelelerden örnekler anlattı. Selim Bölükbaşı ise Volkan Konak'la birlikte çalıştığı yılları ve anılarını anlattı, Konak'ın mütevazi kişiliğine vurgu yaptı.

Sunay Akın, kendine özgü anlatımıyla Volkan Konak'ı ve onunla yaşadığı anıları, kimi zaman eğlenceli kimi zaman hüzünlü bir şekilde dile getirdi. Selim Bölükbaşı ise unutulmaz türkülerle Volkan Konak'ı yad etti.

Akın'dan "Çaykovski Festivali" teklifi

Trabzon'un aynı zamanda 'kuğular kenti' olduğunu, kuğuların göç sırasında bu kente uğradığını hatırlatan Akın, Kuğu Gölü Balesi'ni besteleyen Çaykovski'nin 1874 yılında bir yolculuk sırasında Trabzon'a uğradığını ve 'rüya şehir' olarak tanımladığı kente hayran kaldığını anlattı. Trabzonspor'un logosundaki S harfinin de kuğulardan ilham alınarak tasarlandığını belirten Akın, Başkan Kaya'ya Trabzon'da "Çaykovski Festivali" düzenlenmesini teklif etti.

Akın, "Bunu Volkan Konak ile ilk paylaştığımda, Volkan çıldırdı. 'Ağabey işte Trabzon bu! Trabzon'u dünya kenti yapar' dedi. Evet, dostlarım, bu Trabzon'a bakar, Trabzon'u doyurur. Bunu satranç oyuncusu Ahmet Kaya'ya anlatıyorum, Başkanım bu senin sorumluluğun, bu Volkan'ı da çok heyecanlandıran, Trabzon'u dünya kenti yapacak bir hamledir bu" diye konuştu.

Kaya da Trabzon'un kültür ve sanatı öne çıkaracak her projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarının sözünü verdi.

Yaklaşık üç saat süren konserin sonunda sahneye çıkan Kaya, Sunay Akın ve Selim Bölükbaşı'na teşekkür ederek, Trabzonspor efsanelerinin imzaladığı 61 numaralı formaları hediye etti.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve yol arkadaşlarını anarak sözlerine başlayan Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Bundan 3-4 ay kadar önce, burada çok değerli bir misafirimizi ağırlamıştık. ve ben bu kürsüde, Nazım Hikmet'ten bir şiirle söze başlamıştım. Demiştim ki, 'Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok, biz kazanacağız' demiştim. ve bu kürsüyü Ekrem İmamoğlu Başkanımızla paylaşmıştık. Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımız, Silivri zindanlarında mücadelesini aynı kararlılık ve azimle sürdürüyor. Onun yol arkadaşları olarak bir adım geri atmadan, sonuna kadar, onun o haklı mücadelesine omuz vermek bizlerin namus borcudur. Bu şehrin yetiştirdiği o yiğit, o yürekli insanlara hep birlikte sahip çıkacağız. İşte Ekrem İmamoğlu Başkanımız, Murat Çalık Başkanımız orada yiğitçe mücadele ediyorlar. Bu mücadeleye omuz veren dostları olarak bizler de bütün gücümüzle, bütün kararlılığımızla onların yanında olacağız. Bu mücadeleye destek olmak için bu akşam Trabzon'umuza gelen, bizlere unutulmaz bir gece yaşatan Sunay Akın ağabeyime, Selim Bölükbaşı kardeşime ve orkestralarına, Fındıklı Belediye Başkanımız, can yoldaşım Ercüment Başkanıma, Tahsin Ocaklı Vekilime, hepsine yürekten teşekkür ediyorum."

"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'ın Trabzon'a bir heykelini yapacaklarını hatırlatan Kaya, "Boztepe Seyir Terasımıza, Volkanımızın 'Göklerde kartal gibiyim' derken ellerini açarak Trabzon'a baktığı yerde, bir heykelini yapacağız" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise şunları dile getirdi:

"Trabzon benim birinci yurdum. Trabzon sokaklarında 10 yılım geçti, Ahmet Başkan'la birlikte okul arkadaşı olduk ama okul arkadaşlığından daha çok yoldaş olmak önemli. Devrimci, şair, yazar ve müzisyenlerimizin yoldaşı olmak da bize onur veriyor. 'Nazım'dan Kazım'a, Bir Volkan'dır Karadeniz' dedik… Ölüm kaçınılmazdır ama çok erken gelen ölümler bizi yaraladı. Keşke Kazım'la Volkan'ı böyle anmasıydık, keşke bizim aramızda özgürlük mücadelesine, yoldaşlarının zindanlara esir düştüğü anda, onların fikirlerini dışarıda müzikleriyle mücadeleleriyle o zindanların duvarlarını yıkarak verseler ve aramızda olsalardı. Şimdi bize daha büyük yük verdiler, biz de onların bu inancıyla çıktığımız yolda, esir düşen yoldaşlarımızı kurtarmak için mücadele edeceğiz. Ne yapıyorsak, her türlü eylemimiz bizim emperyalizme karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir mihenk taşıdır. İyi ki Karadeniz evladıyız."

Çervatoğlu, Selim Bölükbaşı'na Kazım Koyuncu ve Volkan Konak karikatürlerini hediye etti.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ise Ekrem İmamoğlu'nun "Nazım'dan Kazım'a, Bir Volkan'dır Karadeniz" projesini çok istediğini hatırlatarak, "Ekrem İmamoğlu bunu çok istemişti, yapılıyor. İnsanız, üzülürüz, ağlarız, güleriz ama bir şey var, adlarına düzenlediğimiz bu etkinliklerin kahramanları iyi ki doğmuşlar. ya olmasalardı, ne yapardık? Doğmasalardı neyi konuşurduk? Onu düşünün. İyi ki hayatımıza değdiler ve binlerce yıl, belki birçok insana rehberlik edecekler. Ben de onların hepsini saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, Başkan Çervatoğlu, Milletvekili Ocaklı, Sunay Akın ve Selim Bölükbaşı, hep birlikte "Efulim" türküsünü söyleyerek gecenin finalini yaptı.