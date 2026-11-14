SunExpress İzmir Adnan Menderes'ten Şam'a direkt uçuşlara başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SunExpress İzmir Adnan Menderes'ten Şam'a direkt uçuşlara başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SunExpress İzmir Adnan Menderes\'ten Şam\'a direkt uçuşlara başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

SunExpress'in İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a başlattığı direkt uçuşların ilk seferi 13 Kasım'da yapıldı. Şirket, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e perşembe ve cumartesi günleri uçacak.

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuşlar başladı. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri sefer düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a SunExpress'in direkt uçuşları başladı. İlk sefer, 13 Kasım'da XQ 816 sefer sayılı Boeing 738 tipi uçakla gerçekleştirildi. Yeni hattın açılışı dolayısıyla terminalde tören düzenlendi. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri direkt sefer düzenleyecek.

TAV Ege Genel Müdürü Candemir Akyıldız, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a ilk kez direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyuyoruz. TAV Havalimanları olarak paydaşlarımızla iş birliği içinde İzmir'i dünyaya bağlayan uçuş ağını geliştirmek ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 22 havayoluyla 26 iç hat ve 73 dış hat olmak üzere toplam 99 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

Kaynak: DHA
Adnan Menderes HavalimanıYerel HaberlerAdnan MenderesSunexpressCumartesiHavacılıkEkonomiSuriyeUlaşımTurizmGüncelİzmirŞamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:46:16. #7.12#
SON DAKİKA: SunExpress İzmir Adnan Menderes'ten Şam'a direkt uçuşlara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android