SunExpress İzmir Adnan Menderes\'ten Şam\'a direkt uçuşlara başladı

İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a direkt uçuşlar başladı. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri sefer düzenleyecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a SunExpress'in direkt uçuşları başladı. İlk sefer, 13 Kasım'da XQ 816 sefer sayılı Boeing 738 tipi uçakla gerçekleştirildi. Yeni hattın açılışı dolayısıyla terminalde tören düzenlendi. SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri direkt sefer düzenleyecek.

TAV Ege Genel Müdürü Candemir Akyıldız, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a ilk kez direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyuyoruz. TAV Havalimanları olarak paydaşlarımızla iş birliği içinde İzmir'i dünyaya bağlayan uçuş ağını geliştirmek ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 22 havayoluyla 26 iç hat ve 73 dış hat olmak üzere toplam 99 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.