Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor - Son Dakika
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Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

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Ünlü sunucu Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. Polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye götürülen Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." dedi.

18.03.2025 14:47  Güncelleme: 15:55
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Gazeteci ve Halk TV spikeri Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi. Polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye götürülen Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

"AKŞAM ANA HABER'DE BİRLİKTE OLAMAYABİLİRİZ"

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz" dedi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum"ifadelerini kullanmıştı.

Ece Üner ise o paylaşıma, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık." şeklinde yorum yapmıştı. Üner'in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

Ece Üner, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Can Gönül:
    çok konuştun iyi oldu.. 236 639 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Bir gün İnşaAllah tersi olacak... 460 158 Yanıtla
  • rmete1981:
    büyük ihtimail ile hep acidasyon rolü yapım kamere arkasında uğur abisi ve zevatlar ile birlikte kamera arkasında kahkaha atmalarindan dolayıdır biz bunlar asrın felaketinde yaptıkları rolde öğrendik.. 159 294 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    git bakım ifadeni bi alsınlar zaten çok zıplamıştın 124 314 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    böylece muhalif gazetecileri seçim sonuna kadar yok edecekler. 296 100 Yanıtla
  • Ankara21:
    yazık 306 87 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Nedenini bilmiyormuş dur biz söyleyelim devlet büyüklerine hakaret edip bunun adına habercilik demek olmasın 106 254 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    bu akepe neden hiç kimseye konuşturmuyor merak ettim hep önemli insanları ifade çağırıyor inşallah tam tersi sizi de silivriye davet eder... 209 89 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Uğur Bozkurt hayalsiz yaşayanı bir kere hayalle yaşayanı bin kere sende binlik gurptasın 37 109 Yanıtla
  • 001291:
    En az senin samimiyetsiz ağlamaların kadar üzüldüm . Tüh yaa sende yoksun hangi haber kanalına güvenir de izleriz 10 24 Yanıtla
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