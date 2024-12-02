Süper Nenenin Uçak Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Süper Nenenin Uçak Hayali Gerçek Oluyor

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82 yaşındaki Mürrüvet Türksoy'un uçak kullanma hayali, huzurevi etkinliğiyle gerçeğe dönüşüyor.

02.12.2024 10:56
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Süper nenenin tek hayali uçak kullanmak

Gençliğinde erkeklerin yaptığı zor işlerde çalışan 82 yaşındaki Mürrüvet Türksoy, tek hayali uçak kullanmak

Huzurevi sakinleri 21 yaşında olsaydın ne olurdun? sorusu em gülümsetti hem hüzünlendirdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu;

"Biz bu etkinliğin sonucunda burada kalan yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz"

"Mürvet teyzem uçak kullanmak istiyorum diye bir hayalini iletti"

BİLECİK - Bilecik'te huzurevinde kalan sakinlere yöneltilen "21 yaşına dönsen ne yapardın?" sorusuna verilen cevaplar hem gülümsetti hem hüzünlendirdi. 82 yaşındaki Mürrüvet Türksoy, hayatı boyunca erkeklerin yaptığı tornacılık, ağır vasıta aracı kullanmak gibi zorlu işler yaptığı ve hayalinin uçak kullanmak olduğunu söyledi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevinde kalan yaşlı çınarlara, "21 yaşına dönsen ne yapardın" sorusu soruldu. Gençliğinde hem ekonomik hem toplumsal hem bireysel sebeplerle hayallerini erteleyen, hayallerinden tümüyle vazgeçen huzurevi sakinleri bunun pişmanlığını yaşıyor. 76 yaşındaki Ömer amca "Oto atölyesi açmak isterdim" derken, Ali Tarhan, "Ziraat bahçesi içerisine bin bir çeşit bitki yetiştirmek isterdim", 70 yaşındaki Emine teyze ise, "Musiki sanatçısı olmak isterdim" dedi. 76 yaşındaki Mestan amca "İmam olmak isterdim" diye cevap verirken, 82 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, "Uçak kullanmak isterdim" cevabını verdi. 74 yaşındaki Ahmet amca ise; "Dünya güreş şampiyonu olmak isterdim" derken, 70 yaşındaki Vasviye teyzenin "Okumak isterdim" cevabı ise görenleri duygulandırdı.

"Biz bu etkinliğin sonucunda burada kalan yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik Huzurevinde kalan yaşlı çınarlara "21 yaşında olsaydın ne olurdun '" sorusunu sorarak onların geçmişte ki hayalleri ile ilgili neler olduğunu öğrenmek için bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Türkoğlu, "Burada kalan yaşlı amcalarımıza ve teyzelerimize 21 yaşında olsaydın ne olurdun' sorusunu sorduk. Onlarda bize çok ilginç cevaplar verdiler. Biz bu etkinliğin sonucunda burada kalan yaşlılarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla ilgili hemen şöyle bir dönüş oldu bize. Mürvet teyzem uçak kullanmak istiyorum diye bir hayalini iletti. Biz bunu sosyal medyada yayımlayınca sivil havacılık işiyle uğraşan bir firma biz Mürvet teyzemizin hayalini gerçekleştirmek ve destek olmak istediklerini söyledi. Biz bu firma ile iletişime geçtik inşallah Mürvet teyzemizin hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.

Süper Nenenin Uçak Hayali Gerçek Oluyor
Kaynak: İHA

Havacılık, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Nenenin Uçak Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika

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