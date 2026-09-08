Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, Aydın Söke'de kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, Aydın Söke'de kabri başında dualarla anıldı

Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, Aydın Söke\'de kabri başında dualarla anıldı
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Denizli Valiliği sırasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu, Aydın Söke'de düzenlenen törenle anıldı. Mevlit okutuldu, kabri başında dua edildi; oğlu Tokat Belediye Başkanı, babasının 23 yıl sonra da insanların gönlünde yaşadığını söyledi.

Yaptığı hizmetler ve görev anlayışıyla "Süper Vali" olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde anıldı.

Yazıcıoğlu için İlyas Ağa Camisi'nde mevlit okutuldu, Söke Asri Mezarlığı'nda kabri başında anma töreni yapıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gazetecilere babasının vefatının üzerinden 23 yıl geçtiğini söyledi.

Babasının hala insanların gönlünde olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Demek ki hoş bir seda bırakmak ne kadar anlamlıymış. En güzel şey de bu. İşte mezarı başında onu andık, bir Fatiha okuduk, ruhuna gönderdik. Babam, annem, büyükbabam, büyükannem Söke Asri Mezarlığı'nda. Aydın bizim de ikinci memleketimiz sayılır." ifadelerini kullandı.

Programa, Yazıcıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu da katıldı.

Recep Yazıcıoğlu, Denizli Valiliği görevini sürdürürken 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu Temelli mevkisi yakınlarında trafik kazası geçirmiş, 8 Eylül 2003'te 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süper Vali Recep Yazıcıoğlu, Aydın Söke'de kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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