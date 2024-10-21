Suphi Tekniker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Suphi Tekniker Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Suphi Tekniker, 84 yaşında vefat etti. Cenaze töreni yarın düzenlenecek.

21.10.2024 17:16
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Sinema ve tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı Suphi Tekniker, 84 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Tekniker için yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Suphi Tekniker hakkında

Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Mersin'de okuyan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu.

Tiyatro oyunculuğuna 1957'de merak saran Tekniker, amatör olarak sahneye çıktı.

Suphi Tekniker, Muhsin Ertuğrul'un teşvikiyle 1960'ta, İstanbul Şehir Tiyatrosunda "Kral Lear" oyununda figüran olarak sahne aldı.

Daha sonra sinemaya yönelen sanatçı, senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı, Fatma Girik, Orhan Günşiray ve Suphi Kamer'in oynadığı "Cici Katibem" filminde rol aldı.

Sanatçı, 1975'ten sonra birçok filmin senaryosunu yazdı. Kemal Sunal'ın oynadığı "Umudumuz Şaban", "En Büyük Şaban" ve "Hanzo" gibi popüler filmlerin senaryosuna katkıda bulundu. Ayrıca Orhan Gencebay'ın başrol oynadığı "Dil Yarası" ve "Kaptan" adlı yapımların senaryosunu kaleme aldı.

Suphi Tekniker, "Ne Yazık ki Namuslu" ve "Tiyatro'dan Sinema'ya Başrolde Darülbedayi" kitaplarını da okurla buluşturdu.

Kaynak: AA

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