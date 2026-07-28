Diyarbakır’daki belediyelerden seyyar satıcılara son çağrı: “Mevzuat kapsamında gerekli idari ve fiili işlemler kararlılıkla uygulanacak”

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, tarihi Suriçi'nde kamusal alanları işgal eden seyyar satıcılarına yönelik "Sur'da seyyar satıcılara son çağrı" başlıklı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Zabıta ekiplerimizin yaptığı tüm uyarılara ve sağlanan alternatif alanlara rağmen işgallerini sürdüren kişiler hakkında, yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli idari ve fiili işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Bu aşamadan sonra gerçekleştirilecek denetim ve uygulamaların sorumluluğu, yapılan tüm uyarılara ve sunulan çözüm imkanlarına rağmen kurallara uymamayı tercih eden kişilere ait olacaktır" denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi zabıta ekiplerinin Suriçi'nde kamusal alanları yayaların kullanımına açmak amacıyla başlattığı kaldırım işgali denetimleri sürüyor. Denetimlere ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi "Sur'da seyyar satıcılara son çağrı" başlıklı açıklama yaptı.

Sur ilçesinde özellikle cadde ve kaldırımlardaki işgaller nedeniyle yurttaşların güvenli ve rahat ulaşımı olumsuz etkilendiğine yer verilen açıklamada, bu durumun tarihi ilçenin kamusal alanının erişilebilir ve estetik görünümüne zarar verdiği bildirildi.

Sorunun kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur Belediyesi'nin ilgili tüm birimleriyle kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il, ilçe örgütü yöneticileri ile meclis üyelerinin içinde olduğu komisyon, seyyar satıcılarla çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş, uzlaşı temelinde çözüm arayışları sürdürülmüş ve mağduriyet yaşanmaması için alternatif satış alanları oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarında yeni pazar alanları hizmete açılarak esnafımızın daha düzenli ve uygun koşullarda faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Yapılan tüm görüşmelere, uyarılara ve sunulan alternatiflere rağmen özellikle ana arterler ile kaldırımlardaki işgallerin sürmesi üzerine yaklaşık iki ay önce Sur Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerimiz gerekli önlemle gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sonucunda başta Gazi Caddesi olmak üzere birçok noktada kamusal alan önemli ölçüde halkın kullanımına açılmıştır."

"KURALLARA UYMAYAN SEYYAR SATICILARA SON KEZ ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen küçük bir grubun eski alışkanlıklarını sürdürerek kaldırım ve yol işgallerine devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum hem yurttaşlarımızın ortak kullanım hakkını ihlal etmekte hem de kurallara uyan esnafımız açısından haksız bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle, kurallara uymayan seyyar satıcılara son kez çağrıda bulunuyoruz. Zabıta ekiplerimizin yaptığı tüm uyarılara ve sağlanan alternatif alanlara rağmen işgallerini sürdüren kişiler hakkında, yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli idari ve fiili işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Amacımız hiçbir esnafımızı mağdur etmek değil, tarihi Sur'un kamusal alanlarını herkes için güvenli, erişilebilir ve düzenli hale getirmek, yurttaşlarımızın ortak kullanım hakkını korumak ve kurallara uyan tüm esnafımız için adil bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu aşamadan sonra gerçekleştirilecek denetim ve uygulamaların sorumluluğu, yapılan tüm uyarılara ve sunulan çözüm imkanlarına rağmen kurallara uymamayı tercih eden kişilere ait olacaktır."