Süral, Manavgat'taki 3 turizm şirketini Antalya vergi listesindeki ilk 5 için kutladı

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, ilçede faaliyet gösteren turizm firmalarının ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Süral, AA muhabirine, Manavgat'ın Türkiye turizminde önemli yeri bulunduğunu söyledi.

İlçe olarak hem yerli ve yabancı çok sayıda turisti konuk ederek hem de istihdam sağlayarak ülke ekonomisine ciddi katkı sunduklarını dile getiren Süral, " Antalya'nın 2025 yılı vergi rekortmenleri açıklandı, buna göre Manavgat'ta faaliyet gösteren 3 turizm şirketi, listenin ilk 5'inde yer aldı. Bu gurur verici bir durum. Vergi rekortmenleri listesindeki başarı, turizm sektörümüzün ülkemize sağladığı katkının açık bir göstergesidir." dedi.

Süral, bu başarıda emeği geçen tüm yatırımcıları, turizmcileri, iş insanlarını ve çalışanları kutladı.