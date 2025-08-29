Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı - Son Dakika
Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı

Muhtarın kullandığı sürat teknesi yaşlı kadına çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı
29.08.2025 15:39
Yalova'nın Armutlu ilçesinde denizde yüzen yaşlı kadına mahalle muhtarının kullandığı sürat teknesi çarptı. Ağır yaralanan kadınının sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu ve kırık kemik dışarı çıktığı için enfeksiyon riski taşıyan açık yarası olduğu öğrenildi. Yaralı kadın teknenin daha önce de sahile yakın bir şekilde dikkatsiz seyrettiğini belirtirken muhtar serbest bırakıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi İlibat Koyu'nda 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. Evine 20 metre mesafedeki koyda yüzen Ayşe Betül Terzioğlu'na (71) Kapaklı Mahallesi Muhtarı Ali T.'nin kullandığı "İMPARATOR 77" isimli tekne çarptı. Bacaklarından yaralanan Terzioğlu, Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

KIRIK KEMİĞİ DIŞARI ÇIKTI

Ayşe Betül Terzioğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Terzioğlu'nun sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar olduğu, ayrıca kırık kemik dışarı çıktığı için enfeksiyon riski taşıyan açık yarası bulunduğu tespit edildi.

Yaşlı kadına muhtarın kullandığı sürat teknesi çarptı, kemiği kırılıp dışarı çıktı

"TEKNEYİ GÖRMEMLE BANA ÇARPMASI AYNI ANDA OLDU"

Yapılan ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenen ve tedavisi süren Terzioğlu, ifadesinde kaza anını, "Denize girmeden önce herhangi bir tekne olup, olmadığını kontrol ettim. Yüzdüğüm esnada kafamı çevirdim, bir teknenin üzerime doğru süratle geldiğini gördüm. Kaçmak için zamanım olmadı ve tekneyi görmem ile bana çarpması aynı zamanda oldu" ifadeleriyle anlattı.

"ÇOĞU ZAMAN TEKNE SAHİLE HIZLI BİR ŞEKİLDE GİRİYORDU"

Tekneyi daha önce de sahilde dikkatsiz şekilde seyrettiğini gördüğünü öne süren Terzioğlu, "Tekne bana çarptığı esnada, bacağımda çok şiddetli bir ağrı hissi duydum. Daha sonra bana çarpan tekneden ismini bilmediğim bir şahıs elini uzatarak, beni tekneye çekmek istedi. Ancak yaşadığım şiddetli ağrı sebebiyle, hareket edip, tekneye binemeyeceğimi söyledim. Çevrede bulunan vatandaşlar beni sahile kadar çektiler. Bana çarpan tekne daha önceki günlerde de aynı sahilde dikkatsiz ve süratli olarak sahile yakın seyir yapmaktaydı, çoğu zaman tekne sahile hızlı bir şekilde giriyordu" diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN MUHTAR SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknenin sahibi Ali T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

