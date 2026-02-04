MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Haberin Videosunu İzleyin
MHP\'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
04.02.2026 17:00  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MHP\'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Haber Videosu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, daha önce gerçekleştirilen 4 toplantıda ele alınan ortak rapor çalışmaları yeniden değerlendirildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RAPORA NİHAİ ŞEKLİ VERİLECEK"

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği belirtildi. Kurtulmuş'un, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar 5 toplantı gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer verildi.

FETİ YILDIZ: TÜM SİYASİ PARTİLERLE UZLAŞTIK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık. Raporda AİHM kararlarına uyma tavsiye edilecek" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN ÖCALAN İÇİN "UMUT HAKKI" ÇAĞRISI

Öte yandan; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında dile getirdiği; Abdullah Öcalan'a umut hakkı, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi ve cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin çağrısı gündeme damga vurdu. Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına kavuşana kadar kararımız nettir" ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, özellikle müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişinin, hayatının sonuna kadar koşulsuz biçimde cezaevinde kalmaması, belli bir sürenin ardından özgürlüğüne kavuşma ihtimalinin hukuken tamamen ortadan kaldırılmaması anlamına gelir.

Feti Yıldız, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Cevdet66 Cevdet66:
    apoyu çıkarmayı aklınızdan geçirmeyin bence 549 75 Yanıtla
    Lion Lion:
    sen kimsin sanamı soracaklar 88 527
    Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    bence yerinde karar illede karşı çıkanlar olur ama bahçeli illeriyi düşünüyor çünkü türkiye iran gibi kaosa sürüklenmek üzere soğukkanlı ve fedakarlık gerektirir 55 166
    00349200 00349200:
    yeri de belli... Angara Gölbaşı... yazin kenara. 106 18
    İslam bulut İslam bulut:
    zamanında apoyu onlar kurdu büyüttü şimdi ise tekrar bu planı yapacaklar belli ki mhp 88 11
    ozcan1974 ozcan1974:
    Lion akıllı ol akıllı 49 13
    Haydar Toy Haydar Toy:
    sen kimsin trek 8 32
    Ali krklk Ali krklk:
    lion orum orum o sun 16 5
  • Sezgin dogrucu Sezgin dogrucu:
    rezillik 338 50 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    elma kurdu bunlardan şerefli 124 9
    20089700 20089700:
    parti isminide kmhp yap tam olsun 73 5
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    şeyh Edebali ve Ali Haydar. sahneye çıkın da görelim. 56 16
  • Yılmaz Yılmaz:
    şehitlerin umutları ne olacak.? 231 33 Yanıtla
  • Uğurcan Pamuktan Uğurcan Pamuktan:
    Ne verdiniz yine ülkeyi sata sata bitiremediniz 200 29 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Satma konusuna geldi mi kimse sizin elinize su dökemez Savaştan sonra Musul kerkük Suriye Trakya adaları kime sattınız önce onun hesabını verin 2500.000 km² olan vatan toprağını 780.000 km²’ye nasıl düşürdünüz onun hesabını verin 11 53
    Ali krklk Ali krklk:
    selami karagülle, Uğurcan pamuktani taniyormusun. bu karara nasıl vardın. gerçegi görüp söyleyeni neden bir gruba dahil ediyorsun. ben tarihte kerkugu musulu satan Uğurcan pamuktan diye birini duymadım. bı yorumu yaptı diye senin nefret ettiğin bir siyasi gorusemi dahil olmuş oluyor. bence fanatik olmayın akıllı olun. fanatik insan korlesir. 12 6
  • 159756Sr 159756Sr:
    vaayyy örgütçüleeerrr vaaayyy 150 27 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:51
Ambulansla oyundan çıktı Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:31
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.