Suriye'de çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı başladı - Son Dakika
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Suriye'de çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı başladı

Suriye\'de çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı başladı
27.05.2025 21:23
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri de katıldı.

Büyükelçi Köroğlu, fuar alanında Türk stantlarını gezerek şirket temsilcileriyle sohbet etti.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Toplam 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuarda, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer aldı.

Bir hafta sürecek fuar kapsamında, şirket temsilcileri 15 teknik seminer ve sunum gerçekleştirecek.

"Türkiye'nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması gurur verici"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmelerin ardından Suriye halkının 60 yıl sonra ilk kez gerçek özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Köroğlu, daha önce de bazı fuarların düzenlendiğini ancak bu fuarın özellikle yapı malzemesi odağında çok daha geniş katılımlı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması gurur verici hem de umut verici." dedi.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu süreçte de Suriye halkının yanında yer aldığını kaydeden Köroğlu, "Zaferin ardından yalnızca dört gün içinde Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden açtık. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Suriyelilere destek vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Köroğlu, savaşın ardından büyük ölçüde yıkıma uğrayan Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak, "Müteahhitlik ve altyapı alanlarında dünya çapında öne çıkan ülkelerden biri olan Türkiye, hem coğrafi hem tarihsel yakınlığı, kardeşlik bağları ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen kapasitesi sayesinde bu sürece güçlü katkı sunacak." diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'nin kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirten Köroğlu, Türk iş insanları ve şirketlerinin Suriyeli ortaklarla birlikte çalışarak halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, İnşaat, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı başladı - Son Dakika

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