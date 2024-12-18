Suriye'de Dolar Yasağı Kalktı - Son Dakika
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Suriye'de Dolar Yasağı Kalktı

Suriye halkı çuvallar dolusu para getiriyor, döviz bürolarında cep dolduracak kadar dolar alıyor.

18.12.2024 19:53
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- Suriyeliler çuvallar dolusu para götürüp cep dolduracak kadar döviz alıyor

ŞAM - Suriye'de dolar yasağının kalkmasının ardından halk, değersizleşen paralarını çuvallarla döviz bürolarına getirip ancak cep dolduracak kadar döviz alabiliyor.

Beşar Esad rejimi döneminde enflasyonun kontrolden çıkarak sürekli artması nedeniyle ekonomik kriz yaşanıyor. Ülkede özellikle temel gıda maddeleri ve yakıt fiyatları akıl almaz seviyelere yükseldi. Ortalama bir aylık gelir, şu anda en fazla 20 litre benzin ya da 10 ekmek almaya yetiyor. 1 dolar ise 14 bin Suriye lirasına denk geliyor.

İnsanlar poşetlerle döviz bürolarına geliyor

Ayrıca Beşar Esad rejimi döneminde ülkede dolar kullanmak yasaklanmıştı ve dolar kullandığı tespit edilen kişilere 2 yıl hapis cezası veriliyordu. Suriye halkı dolara çevirmek için her gün poşetlerle paralarını döviz bürolarına getiriyor. Çuval ve poşetlerle getirilen Suriye lirası karşılığında halk şuanda cep dolduracak kadar dolar alabiliyor.

"Esad ekonomiyi mahvetti"

Döviz bürosuna gelen Hasan Amasya, "500 dolar almak için 2 poşet para getirdim. Esad ekonomiyi mahvetti. Bütün ülkelerden ve özellikle Türkiye'den destek bekliyoruz" dedi. Döviz bürosu sahibi Nadir Şehar ise "Ekonomi burada yanlış yönetiliyordu. Suriye parasının bir değeri kalmamıştı. Bir araç başka ülkede 10 bin dolarsa burada 20 yıllık araçlar 25 bin dolara satılıyordu. Şu anda hiçbir şey daha yoluna girmedi ama rahatız. Bombardıman yok, inşallah her şey düzelecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Dolar Yasağı Kalktı - Son Dakika

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