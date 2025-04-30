Suriye'de Dürzi Gruplar Arasında Ateşkes Teması

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar için ateşkes sağlanması için Şam yönetimi ve bölge ülkeleriyle temaslar kurduğunu bildirdi.

Lübnan'daki İlerlemeci Sosyalist Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Canbolat'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde yaşanan çatışmaların "devlet aklı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü" yönündeki bir tutumla çözülmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

Canbolat'ın, Suriye'deki yönetimin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den yetkililerle iletişim kurduğu aktarılan açıklamada, ilgililerden Suriye'nin Sahnaya bölgesinde ateşkesin sağlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

İletişimler sonucu Sahnaya'da ateşkes mutabakatının sağlandığı ve söz konusu ateşkesin yarım saat önce yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamada, ateşkes mutabakatının korunması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin güneyindeki Cebel Arap bölgesinden Dürzilerden bir heyetin bölgeye gideceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Heyet, düşman İsrail'in dışında kimseye faydası olmayan iç çatışmaların tekrarlanmaması için nihai bir metnin hazırlanması için bölgeye gidecek." denildi.

Ancak bölgeden gelen verilere göre, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya bölgesinde gece saatlerinde Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Şam'ın güneyindeki Ceramane Mahallesi'nde dün, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Bugün de Şam'ın Sahnaya semtinde güvenlik güçleri ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmada 11 kişinin öldüğü bildirilmişti.