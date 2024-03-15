Suriye'de Halk Ayaklanmasının 13. Yılında Sivillerin Çektiği Acılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Halk Ayaklanmasının 13. Yılında Sivillerin Çektiği Acılar

Suriye\'de Halk Ayaklanmasının 13. Yılında Sivillerin Çektiği Acılar

Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan halk ayaklanması, rejimin şiddet kullanmasıyla iç savaşa dönüşerek 13 yıl boyunca devam etti. Bu süre zarfında 13 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve en az 14 milyon sivil insani yardıma muhtaç hale geldi. BM'nin açıklamasına göre, ölümlerle sonuçlanan iç savaşın en ağır bedelini siviller ödedi. Halk ayaklanmasının yıl dönümünde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi ve siviller, Esed rejiminin gitmesini ve evlerine dönmeyi talep etti.

15.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarlarına rejimin lideri Beşşar Esed karşıtı yazılar yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının üzerinden 13 yıl geçti.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan halk hareketine, rejimin şiddete başvurarak müdahalesiyle iç savaşa dönüşen süreçte 13 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Baskı ve yolsuzluklara karşı reform talebiyle başlatılan barışçıl gösteriler, rejim güçlerinin şiddete başvurarak protestoları bastırmaya çalışmasıyla 2012'den itibaren silahlı çatışmaya dönüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, 6,5 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, Suriye'de en az 14 milyon sivil insani yardımlara muhtaç hale geldi.

BM'nin Haziran 2022'de, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının yaklaşık 306 bin ancak gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğunu belirten açıklaması, Suriye'deki iç savaşın en ağır bedelini sivillerin ödediğini bir kez daha ortaya koydu.

Suriye ordusu ve destekçilerinin İdlin'in kuzeyindeki saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Ahmet Tennari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin gitmesini ve göçe zorlanan sivillerin evlerine dönmesini istiyoruz." dedi.

İdlib'in Maaraatunnuman bölgesinden 5 yıl önce zorla yerinden edilen Ahmet Abbud da "Yaşadığımız bölgeyi Esed rejimi ve destekçileri kullanılamaz hale getirdikten sonra çıkmak zorunda kaldım. Halk ayaklanmasının yıl dönümünde yerinden edilenler evlerine dönene ve Esed rejimi düşene kadar devrime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Ali Mahzum, "İç savaşla beraber dünyaya geldim, hayatım bir bölgede duramadan çadırlarda geçti, hiç arkadaşım olmadı. Esed rejimi yıkılana kadar, doğduğum yere dönemiyorum." diyerek ata topraklarına geri dönmek istediğini söyledi.

Ülkenin kuzeyinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi

Halk ayaklanmalarının 13. yıl dönümünde ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin Azez, Bab ve Etarip ilçelerinin yanı sıra İdlib il merkezi, Eriha ve Cisir eş Suğur ilçeleri ile Binniş bölgesinde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, "Katil Esed rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz" sloganları atıldı, Bazı ilçe merkezlerinde ise muhaliflerin benimsediği "devrim bayrakları" göndere çekildi.

İdlib ilinin Cisr eş Şuğur bölgesindeki rejim saldırıları nedeniyle yerinden edilen göstericilerden Abdulvahid Gannum, "Azez'de üniversite okuyorum. Devrimin 13. yılı nedeniyle Azez ilçe merkezinde bir araya geldik. 13 yıl oldu iç savaşta, Esed rejimine boyun eğmedik ve ayaklanmamızı rejim değişene kadar sürdüreceğiz." dedi.

Halepli Muhammad Cüneyd de "7 yıl önce topraklarımızdan zorla çıkartıldık. Kimyasal katliamcı (rejim) Halep'i yerle bir etti. Aynı şekilde Hama, Humus ve Dera bölgelerinden insanları zorla yerinden ettiler. Taleplerimiz belli; Suriye bu adamdan kurtulacak ve Suriyeliler evlerine geri dönecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suriye, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Halk Ayaklanmasının 13. Yılında Sivillerin Çektiği Acılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • LÖSEV, Polatlı'da 100 aileye ramazan kolisi dağıttı
    20:55 LÖSEV, Polatlı'da 100 aileye ramazan kolisi dağıttı

    LÖSEV, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 100 aileye ramazan kolisi dağıttı. Etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu ve LÖSEV İncileri Projesi hakkında bilgi verildi. Programın sonunda ise LÖSEV Ankara İl Koordinatörü ve okul yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

  • Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi
    20:54 Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yatırımlarla borçları ödeyip projeleri gerçekleştirdi

    Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

  • İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı
    20:53 İstanbul'da Kemal Sunal Müzesi açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor
    20:51 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılmak istiyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.

  • Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
    20:49 Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen Ümmet İftarı 10. kez gerçekleştirildi
    20:48 İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen Ümmet İftarı 10. kez gerçekleştirildi

    İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen geleneksel Ümmet İftarı, 10. kez tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Programa katılanlar, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yer sofrasında hurma, su, ayran ve simitle iftar yaptı. İftarın ardından yapılan konuşmalarda Gazze ve Doğu Türkistan için dualar edildi.

  • Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
    20:43 Kocaeli'de Kaçakçılık Operasyonu: 798 Bin Makaron ve 503 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

    Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve iş yerine yapılan baskında 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


20:35 Akşener’den Erdoğan’a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 20:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Halk Ayaklanmasının 13. Yılında Sivillerin Çektiği Acılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement