Suriye'de Hizbullah ve Askeri Çatışmalar - Son Dakika
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Suriye'de Hizbullah ve Askeri Çatışmalar

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Suriye, Hizbullah'ı üç askeri kaçırmakla suçlarken Hizbullah çatışmaya karıştığını reddetti.

17.03.2025 12:09
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(ANKARA) - Suriye Savunma Bakanlığı, dün Lübnan Hizbullah'ını, üç askeri Lübnan'a kaçırmak ve orada öldürmekle suçlarken; Hizbullah, Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı, "Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı" dedi. Humus'un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili olarak, "Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi. Bakanlık, sınıra takviye destek kuvvet gönderdiklerini bildirdi.

Hizbullah, Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti

Hizbullah ise yaptığı bir açıklamada, Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti. Hizbullah, "bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddettiğini" belirtti. Açıklamada, ayrıca "Hizbullah'ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önce yaptığı açıklamaları teyit ettiği" kaydedildi.

Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan'ın sınıra yakın Kasr köyüne düştüğünü bildirdi.

Hizbullah da konuya ilişkin aynı açıklamayı yaparak, "Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket sınır kasabası Kasr'a düştü" dedi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Hizbullah, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Aralık ayında militanlar tarafından yıldırım harekatıyla devrilmesinden önceki en önemli destekçilerinden biriydi.

Suriyeli yetkililer: "Hizbullah, sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek veriyor"

Suriye'nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus'ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı amaçlayan bir güvenlik kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Hizbullah'ı saldırılar düzenlemekle suçlayan yetkililer, Hizbullah'ın sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek verdiğini söyledi.

El Arabiya: "Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandı"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli televizyon kanalı El Arabiya'nın aktardığına göre, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, en az bir Suriye askerinin öldüğü ve çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan ordusu da Suriye'ye karşılık verebilir

Öte yandan, El Arabiya ile konuşan ve ismini vermeyi reddeden Lübnan ordusunun içerisinden bir kaynak, "Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye'den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı" dedi. Lübnan ordusu kaynağı, ordunun Suriye'den gelen tüm ateş kaynaklarına aynı şekilde karşılık verme emri aldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Hizbullah ve Askeri Çatışmalar - Son Dakika

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