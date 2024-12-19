Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin Siyasi Güvenlik Servisi'nin Halep'teki şubesinde işkencede kullanılan aletler görüntülendi.
Kapılarında tutsakların isimleri ve tarihlerin kazılı olduğu çok sayıda tekli hücre ve koğuşların bulunduğu şubede, işkence aletleri dikkati çekti.
Fiziksel işkencelerde kullanılan kırbaç, göz bantları, teker lastiği ve tavana asılı zincirli kelepçeler görüntülere yansıdı.
Şubede güvenlik görevlilerince kullanılan evrak kayıt odalarında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiye ait biyometrik fotoğraflar kaydedildi.
Hücrelerde kaydedilen yemek ve içecek kalıntılarından burada yakın zamanda çok sayıda kişinin kaldığı, yerdeki battaniyelerden ise bu kişilerin sıkışık halde yerde uydukları anlaşılıyor.
Son Dakika › Güncel › Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi - Son Dakika
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