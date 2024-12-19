Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi - Son Dakika
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Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi

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Suriye'de çöken Baas rejiminin Halep'teki Siyasi Güvenlik Servisi'nde işkencede kullanılan aletler ve tutsakların maruz kaldığı insanlık dışı koşullar ortaya çıktı.

19.12.2024 17:47
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Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin Siyasi Güvenlik Servisi'nin Halep'teki şubesinde işkencede kullanılan aletler görüntülendi.

Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi

Kapılarında tutsakların isimleri ve tarihlerin kazılı olduğu çok sayıda tekli hücre ve koğuşların bulunduğu şubede, işkence aletleri dikkati çekti.

Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi

İŞKENCE ALETLERİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Fiziksel işkencelerde kullanılan kırbaç, göz bantları, teker lastiği ve tavana asılı zincirli kelepçeler görüntülere yansıdı.

Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi

Şubede güvenlik görevlilerince kullanılan evrak kayıt odalarında, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiye ait biyometrik fotoğraflar kaydedildi.

Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi

Hücrelerde kaydedilen yemek ve içecek kalıntılarından burada yakın zamanda çok sayıda kişinin kaldığı, yerdeki battaniyelerden ise bu kişilerin sıkışık halde yerde uydukları anlaşılıyor.

Suriye\'deki işkence izleri ifşa edildi
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Uluslararası, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki işkence izleri ifşa edildi - Son Dakika

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