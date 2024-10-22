ŞAM, 22 Ekim (Xinhua) -- İsrail'e ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracı Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mazzeh mahallesinde bir aracı vurdu. Saldırıda araç yanarken, içindekiler hayatını kaybetti.
Suriye devlet televizyonu, olayı bir "saldırganlık" eylemi olarak nitelendirerek, hedef alınan aracın başkentin batı kesiminde, Enformasyon Bakanlığı yakınlarında bulunduğunu bildirdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel görgü tanıkları saldırıyı doğrularken, kayıp sayısı hakkında kesin bir bilgi verilmedi.
Araçta bulunanların kimlikleri henüz doğrulanmazken, Suriyeli yetkililer olayı soruşturuyor.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de İsrail'e ait İHA saldırısı - Son Dakika
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