Suriye'de Kimliği Belirsiz Hava Saldırısı - Son Dakika
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Suriye'de Kimliği Belirsiz Hava Saldırısı

Tedmur ilçesinde yapılan hava saldırısında birçok ölü ve yaralı var, İsrail'in sorumlu olduğu iddia ediliyor.

20.11.2024 15:46
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Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Tedmur ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un doğu kırsalında yer alan Tedmur ilçesinde iki ayrı noktaya yerel saatle 14.00'te saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Tedmur Askeri Havaalanı yakınındaki sanayi bölgesi ile Zaker lokantası hedef alındı.

İran destekli gruplardan Fatimiyyun Tugayı'nın lokantayı askeri karargah olarak kullandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu bir çok ölü ve yaralı rapor edilirken, yaralıların Tedmur hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Tedmur'u hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu iddia edildi.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise şu ana kadar açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Kimliği Belirsiz Hava Saldırısı - Son Dakika

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