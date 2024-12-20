Suriye'de Mülteci Geri Dönüşleri

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeli mültecilerin ülkeye dönmeye devam ettiğini ancak bunun gönüllü, onurlu ve güvenli olması gerektiğini vurguladı.

Pope, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından ziyaret ettiği Şam'da yaklaşık 14 yıllık çatışmanın etkilerinin her yerde açıkça görüldüğünü kaydeden Pope, geçici hükümet yetkilileri, insani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bağışçı topluluklarla bir araya geldiğini belirtti.

Pope, Suriye'nin önemli dönemeçte bulunduğuna ancak halkının kararlı hayatlarını yeniden kurma yönündeki kararlılığına tanık olduğunu dile getirerek, insanların gelecekte kendilerini neyin beklediğine ilişkin belirsizlikten de çekindiklerini söyledi.

Suriye'de 16 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu anlatan Pope, "6 milyondan fazla Suriyeli ülkeyi terk etti ve 7,2 milyon kişi ülke sınırları içinde yerinden edilmiş durumda. Gerçekleşeceği tahmin edilen geri dönüşler, gördüğümüzden çok daha büyük bir ölçekte. Geri dönen kişileri adaletli bir geçiş sürecine entegre etmek devasa bir görev olacak." dedi.

Pope, ülkenin bazı bölgelerinde hastanelerden okullara kadar temel altyapıların yok edildiğini veya işlevsiz hale geldiğini söyleyerek Halep'in, 2012 ile 2016 yılları arasındaki çatışmalar sırasında neredeyse tamamen yok olduğunu ve 2 milyondan fazla kişinin kenti terk ettiğini anımsattı.

Yerinden edilmiş Suriyelilerin arasında evlerine geri dönme konusunda güçlü istek olmasına rağmen bunu erken yapmanın zaten kırılgan altyapıyı daha da bozabileceğine ve insanların yeniden yerinden edilmesine neden olabileceğine dikkati çeken Pope, şöyle konuştu:

"Suriye'de bir numaralı öncelik insani yardım. Nüfusun yüzde 90'ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İkinci önemli öncelik ise istikrar. Bir geçiş süreci olacak, adalet, onarım ve kapsayıcılık, bunun önemli bir parçası. Konut, arazi ve mülkiyet hakları kritik öneme sahip ve beklenen geri dönüşler bağlamında toplumsal istikrarın merkezinde yer alıyor. Kardeş kuruluşumuz BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile uyumlu olarak şimdilik büyük ölçekli gönüllü geri dönüşleri desteklemiyoruz. Birçok topluluk, hem iç göç edenlerin hem de mültecilerin geri dönüşünü karşılamaya hazır değil. Tüm geri dönüşler gönüllü, onurlu ve güvenli olmalı."

"Uzun vadede kaç kişinin kalabileceği henüz belli değil"

Pope, Suriyelilerin evlerine döndüklerinde sonsuza dek burada kalacaklarını, ailelerinin güvende ve desteklenmiş olacağını bilmek istediklerini dile getirdi.

AA muhabirinin, "IOM, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 100 bin Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı. Geri dönüşlerin daha sonra çok daha büyük ölçekte gerçekleşeceğini söylediniz. En azından bu tahmin ediliyor. Orta ve uzun vadede kaç kişinin Suriye'ye dönmesini tahmin ediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Pope, şunları kaydetti:

"Dünyanın genelinde milyonlarca yerinden edilmiş Suriyelinin olduğunu biliyoruz. Lübnan'ın güneyinin (İsrail tarafından) bombalanmasına karşılık, birçok Suriyelinin aslında güvenlik arayışında olduklarında kendiliğinden geri dönmeye karar verdiğini gördük. Bu yüzden bunun devam edeceğini bekliyorum ancak büyük ölçüde değişken bir durum olduğunu düşünüyorum. Bazı durumlarda insanlar geri dönüyor, bir değerlendirme yapıyor ve sonra tekrar ayrılıyor. Uzun vadede kaç kişinin kalabileceği henüz belli değil."