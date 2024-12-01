Suriye'de PKK/YPG'nin Terör Koridoru Planı Engellendi - Son Dakika
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Suriye'de PKK/YPG'nin Terör Koridoru Planı Engellendi

Suriye Milli Ordusu, muhaliflerin Halep'e ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında oluşturmak istediği terör koridorunu bozdu. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek terör örgütünün planını engelledi.

01.12.2024 11:51
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SURİYE'de muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen terör örgütü PKK/ YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Terör örgütünün bu adımını fark eden Suriye Milli Ordusu (SMO), Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'de başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı. Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu ve PKK/YPG'ye alan açıldı.

SMO, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANINI BOZDU

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de PKK/YPG'nin Terör Koridoru Planı Engellendi - Son Dakika

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