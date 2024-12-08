Suriye'de Tarihi Başlangıç: Rejim Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Tarihi Başlangıç: Rejim Çöktü

BM, Esed rejiminin devrilmesini Suriye halkı için tarihi bir başlangıç olarak değerlendirdi.

08.12.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, "Bugün son 14 yıldır tarifsiz şiddet ve vahşetlere maruz kalan Suriye halkı için tarihi bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Komisyon, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi, muhalifler tarafından Şam'ın ele geçirilmesi Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"Bugün son 14 yıldır tarifsiz şiddet ve vahşetlere maruz kalan Suriye halkı için tarihi bir başlangıç." ifadesi kullanılan açıklamada, Suriyelilerin kendi isteklerini ön planda tutmanın ve ülkeyi uzun zamandır halkından esirgenen insan hakları ve onuru garanti eden istikrarlı, müreffeh ve adil bir geleceğe doğru yönlendirmenin zamanının geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'de Baas rejimini deviren grupların hızla ele geçirdiği topraklarda son birkaç günde, yıllarca gözaltında tutulan binlerce kişinin serbest bırakıldığı belirtilerek, "Bu durum, serbest bırakılan bireylere ve ailelerine büyük bir rahatlama getirmeli ve 10 binlerce kayıp sevdiklerinin haberini bekleyenlere umut vermeli." ifadesine yer verildi.

Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinin onlarca yıldır korku, kayıp, acı ve zulümle anıldığı hatırlatılan açıklamada, tutukluların kötü muameleye maruz kaldığı hücrelerin ve Komisyonun yıllardır belgelediği zalimce yöntemlerle işkence gördükleri sorgu odalarının artık açık olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Suriye'deki tüm taraflara, gözaltı merkezleri dahil ülkeye bağımsız insan hakları aktörlerinin erişimini kolaylaştırma çağrısı yapıldı.

Tüm kanıtların korunmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Hem muhalefet hem de hükümet liderleri, iyi davranışları sürdürme ve sivilleri koruma konusundaki kararlılıklarını belirten ilk açıklamaları yaptılar, bu da cesaret verici. Artık yapılanlarla sözler uyuşmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, "Suriye halkının, bu tarihi anı, onlarca yıldır devlet (rejim) tarafından organize edilen baskının sonu olarak görmesine izin verilmeli." ifadesini kullanıldı.

Sednaya Hapishanesinde keyfi olarak onlarca yıldır gözaltında tutulan kişilerin serbest bırakılmasının milyonlarca Suriyelinin hayal bile edilemeyeceği bir sahne olduğunun altını çizen Pinheiro, "Şimdi sorumluların görevi, bu tür vahşetlerin Sednaya'nın veya Suriye'deki herhangi bir gözaltı merkezinin duvarları içinde bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamaktır." yorumunu yaptı.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beşşar Esed, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Tarihi Başlangıç: Rejim Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:01 Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
13:45 Muş’ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş Muş'ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş
13:13 Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 20:14:45. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Tarihi Başlangıç: Rejim Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.