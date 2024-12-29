Suriye'de Yeni Anayasa Süreci 3 Yıl Sürebilir - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Anayasa Süreci 3 Yıl Sürebilir

Suriye'nin yeni lideri Şara, anayasa ve seçim süreçlerinin zaman alabileceğini belirtti.

29.12.2024 13:45
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(ANKARA) - Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş- Şara, yeni bir anayasa hazırlanmasının 3 yıl sürebileceğini söylerken, seçimlerin düzenlenmesi 4 yıla kadar sürebileceğini belirtti. eş-Şara, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) ve diğer grupların feshedilmesiyle ilgili olarak, "HTŞ kesinlikle feshedilecek ve bu Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edilecek" ifadesini kullandı. Şara ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek için SDG ile görüştüklerini ifade etti.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara, Dubai merkezli Al Arabiya televizyonuna verdiği özel röportajda Suriye'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şara, "Kendimi Suriye'nin kurtarıcısı olarak görmüyorum, fedakarlık yapan herkes ülkeyi kurtardı. Suriye halkı kendi kendini kurtardı" dedi.

Yaşanan süreçte can kayıpları ya da yerinden edilmelere yol açmamak için büyük özen gösterildiğini belirten Şara, "İktidar geçişinin sorunsuz olması için çok uğraştık" dedi. Şara, Suriye'nin özgürleştirilmesinin önümüzdeki 50 yıl boyunca bölgenin ve Körfez bölgesinin güvenliğini garanti altına alacağını da kaydetti.

"Yeni bir anayasa hazırlamak 3 yıl sürebilir"

Şara, yeni bir anayasa hazırlanmasının 3 yıl sürebileceğini söylerken, seçimlerin düzenlenmesinin 4 yıla kadar sürebileceğini belirtti. "Geçerli herhangi bir seçimin kapsamlı bir nüfus sayımı gerektirdiğini" kaydeden Şara, bunun zaman alacağını söyledi.

Suriye'de şu anda hukukun yeniden inşası sürecinde olduğunu ifade eden Şara, Ulusal Diyalog Konferansı'nın toplumun tüm bileşenlerini kapsayacağını, uzman komiteler oluşturacağını ve oylama yapılacağını vurguladı. Şara, radikal hizmet değişikliklerinin yapılmasının 1 yıl süreceğini söyledi.

Şara, HTŞ ve diğer grupların feshedilmesiyle ilgili, "HTŞ kesinlikle feshedilecek ve bu Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edilecek" ifadelerini kullandı. Yeni yönetimin Suriye'yi devlet mantığıyla yöneteceğini belirten Şara, "Suriye'nin kimse için bir rahatsızlık kaynağı olmayacağını" kaydetti.

Suriye'nin bazı bölgelerindeki gösterilere değinen Şara, kurumlara zarar vermeden her vatandaşın fikrini ifade etmesinin meşru bir hak olduğunu söyledi.

Yönetimin Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek için SDG ile görüşüldüğünü dile getiren Şara, Kürtlerin Suriye bileşenlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak ülkenin bölünmemesi gerektiğini söyledi.

Şara, Donald Trump başkanlığındaki yeni ABD yönetiminin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağına dair umudunu dile getirdi. Suudi Arabistan'ın son açıklamaların olumlu olduğunu söyleyen Şara, "Suudi Arabistan'ın Suriye için yaptıklarından gurur duyuyorum ve ülkenin geleceğinde büyük bir rolü var" diye konuştu.

İran'ın bölgedeki müdahaleleri konusunda yeniden hesap yapması ve politikalarını gözden geçirmesini umduğunu söyleyen Şara, "Nüfusun büyük bir kesimi İran'ın bölgede olumlu bir rol oynamasını arzuluyor" dedi.

" Rusya'nın Suriye ile ilişkilerine uygun olmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz"

Suriye-Rusya ilişkilerine de değinen Şara, Şam'ın Moskova ile stratejik çıkarları olduğunu belirterek, "Rusya'nın Suriye ile ilişkilerine uygun olmayan bir şekilde ayrılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Anayasa Süreci 3 Yıl Sürebilir - Son Dakika

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