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Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi - Son Dakika
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Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi

Suriye'nin Humus ilinde bulunan ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla saldırı girişimi yapıldı. İki İHA, üsse ulaşmadan düşürüldü. Saldırı sonucunda sivil yerleşimde bulunan çocuklar hafif yaralandı. ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı. Son dönemde Suriye ve Irak'taki ABD üslerine İran destekli gruplar tarafından saldırılar düzenleniyor.

Suriye\'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi
04.01.2024 - 14:21,
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TEL Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen iki kamikaze İHA ile saldırı girişimi yapıldı.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, iki İHA'yı üsse ulaşmadan çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Üssün yakınındaki sivil yerleşime düşen İHA'lardan biri, iki çocuğun hafif yaralanmasına neden oldu.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

İran'ın mesajları

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim 2023'teki konuşmasında İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde bölgedeki sözde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Bunun ardından Suriye ve Irak'ta ABD ordusunun konuşlandığı üslere kamikaze dron ve roketlerle saldırılar düzenlenmeye başlamıştı. Saldırıları Suriye ve Irak'taki İran destekli gruplar üstleniyor.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan ABD yönetimi, ilki 27 Ekim 2023 tarihinde olmak üzere Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan tesislere birkaç kez hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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