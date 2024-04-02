Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi

Elazığ'da 9 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.