Suriye'den AB'ye Yaptırımları Kaldırma Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'den AB'ye Yaptırımları Kaldırma Talebi

Maliye Bakanı Abazid, AB ile görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasını istedi.

29.01.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki yeni yönetimin Maliye Bakanı Muhammed Abazid, Avrupa Birliği (AB) heyeti ile Şam'da yaptığı görüşmede, ülkesine yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması veya askıya alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, "Yaptırımlar geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı." dedi.

Bakan Abazid, AB heyetinden Cyril Dewa Leyne, Michael Ohnmacht, Helene Le Gal ve Sebastian Brabant ile Şam'da bir araya geldi.

Görüşmede, yaptırımların kaldırılması ve ülkenin yeniden inşası konuları ele aldı.

Abazid, toplantıda yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması veya askıya alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, "Yaptırımlar geçici değil, kalıcı olarak kalkmalı. Özellikle petrol ekipmanları ithalatı ve sigorta sektöründeki kısıtlamaların sona ermesi büyük önem taşıyor." dedi.

Batılı bankalarda dondurulan hükümete ait likiditelere uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiklerini bildiren Abazid, "Suriye halkının istikrara kavuşması, kalkınmanın sağlanması ve güçlü bir ekonomik yapı inşa edebilmemiz için bu adımların atılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Maliye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den AB'ye Yaptırımları Kaldırma Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:22:13. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'den AB'ye Yaptırımları Kaldırma Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.