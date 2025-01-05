Suriye'den ABD'ye Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'den ABD'ye Yaptırım Çağrısı

Suriye\'den ABD\'ye Yaptırım Çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı, Katar'daki görüşmelerde ABD'ye yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

05.01.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani Katar'daki temasları sonrasında yaptığı açıklamada ABD'ye yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.Suriye geçici hükümetinin bakanları Katar'a yaptıkları ziyarette, ABD'ye Şam'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Al Sani'nin görüşmede "Katar devletinin Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını destekleyen tutumunu yinelediği" ifade edildi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki İslamcı grupların Beşar Esad'ı devirmesi öncesinde ülkedeki muhalif gruplara destek veren Katar, Esad yönetimindeki Suriye'nin 2023 yılında Arap Birliği'ne dönmesine karşı çıkmıştı.

HTŞ lideri Ahmed eş-Şera liderliğindeki Suriye'deki yeni hükümet ise Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkileri yeniden güçlendirilmesinin yanı sıra ülke ekonomisinin canlandırılması için yaptırımların kaldırılmasını umuyor.

"Yaptırımlar toparlanmamızın önünde engel"

Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar'daki temasları sırasında bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, yaptırımların "hızlı bir toparlanma önünde engel teşkil ettiğini" belirterek "Suriye halkına yönelik ekonomik yaptırımlara ilişkin zorluklara dair endişelerimizi Doha'ya ilettik ve ABD'ye bu yaptırımları kaldırma çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar da, Aralık ayı sonunda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Suriye halkının yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor ve bir sonraki öğünde dahi karınlarını nasıl doyuracağını bilmiyor.

Uluslararası toplum ise Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırmadan önce yeni yönetimin iktidarını nasıl kullanacağını görmek istiyor.

Geçen hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta temaslarda bulunan Şeybani, gelecek günlerde Katar'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini duyurmuştu.

AFP,AP/ JD,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den ABD'ye Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
18:51 Serdal Adalı’dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı reddetti Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:23 MHK’den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç MHK'den tüm ülkenin konuştuğu hakeme aylar sonra görev: İşte yöneteceği maç
13:03 Osimhen’in yeni takımını duyurdular Osimhen'in yeni takımını duyurdular
12:57 Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti Turist otobüsü uçuruma yuvarlandı: 12 yolcu hayatını kaybetti
12:56 ATM’ye gidenler elleri boş döndü ATM'ye gidenler elleri boş döndü
12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:16 Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ertem Şener’den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar Ertem Şener'den Galatasaraylıları delirtecek yorum: Posterini assınlar
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:28 Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu Maçların şifresiz yayınlandığı organizasyonda finalin adı belli oldu
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 20:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'den ABD'ye Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.