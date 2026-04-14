Suriye\'den Dönüş ve Arıcılık Hayali

ÖMER KOPARAN/MUHAMMED KARABACAK – Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve uzun yıllar burada yaşadıktan sonra ülkesine dönen Musa Cennati ve ailesi, İsrail'in işgal ve ihlallerini sürdürdüğü Kuneytra'da arıcılıkla yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'de edindikleri tecrübe ve yanlarında getirdikleri arı kovanlarıyla köylerine dönen aile, yaşamlarını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Suriye'deki iç savaşın ağır şartları nedeniyle 2018'de üç çocuğuyla Türkiye'ye göç eden 57 yaşındaki öğretmen Musa Cennati, Erzurum'un Hınıs ilçesine yerleşti. Türkiye'de bulunduğu süre boyunca öğretmenliğin yanı sıra arıcılık yapan Musa, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde arıcılıkla ailesinin geçimini sağladı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Kuneytra'nın Zubeyda köyüne geri dönen Musa, Iğdır'da fizyoterapi eğitimi alan kızı Ula'yı ise geride bıraktı.

Üç ay önce arı kovanlarıyla köyüne dönen Musa, Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyerek kurduğu askeri üsse yaklaşık bir kilometre mesafedeki evinin bahçesine Türk bayrağı dikti.

Cennati ailesi, İsrail'in ihlallerinin sürdüğü bölgede arıcılıkla yaşamını sürdürürken, Türkiye'den getirdikleri Türk lirası ve evlerinin bahçesine astıkları bayrakla o yılların izlerini yaşatıyor.

"Türk halkı ve hükümeti bize çok iyi davrandı"

AA muhabirine konuşan Musa, Esed güçleri, Rusya, İranlı unsurlar ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle 2018 yılında Golan Tepeleri'nden ayrılmak zorunda kaldıklarını, önce İdlib'e, ardından aynı yılın ekim ayında Türkiye'ye geçtiklerini söyledi.

Türkiye'de gerekli işlemlerin ardından arıcılık projesini hayata geçirdiklerini anlatan Musa, "Ailemle birlikte geçimimizi sağlamak için çalıştık. Türk halkı ve hükümeti bize çok iyi davrandı. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Akdeniz kıyıları ile Karadeniz'e komşu dağlık bölgeler arasında arıcılık yaptıklarını belirten Musa, Dörtyol ile Erzurum'un Hınıs ilçesi arasında gidip gelerek çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'de geçirdiği yıllara ilişkin Musa, "Ülkenin doğası çok güzel, halkı çok iyi. Arıcılık alanında verimli bir çalışma ortamı ve güçlü dostluklar edindik." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin 2024 yılında devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ne dönme kararı aldıklarını dile getiren Musa, şu anda Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) yakınlarında, ateşkes hattına bir kilometreden daha az mesafede yaşadıklarını belirtti.

"Golan halkı artık savaş, çatışma ve gerilim istemiyor"

Bölgedeki güvenlik durumunun istikrarlı olmadığını vurgulayan Musa, İsrail ordusunun zaman zaman bölgeye girerek kontrol noktaları kurduğunu ve bunun endişe yarattığını ifade etti.

"Golan halkı artık savaş, çatışma ve gerilim istemiyor. Çocuklarımızla birlikte bu topraklarda güven ve huzur içinde yaşamak istiyoruz." diyen Musa, uluslararası topluma barış çağrısında bulundu.

Golan halkının 1967, 1973, 2013 ve 2018 yıllarında defalarca yerinden edildiğine işaret eden Musa, "Bu topraklar bizim ve atalarımızın toprağıdır. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz ve savaşmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuneytra Eğitim Müdürlüğünde öğretmenlik yaptığını belirten Musa, aynı zamanda arıcılıkla uğraştığını, bal ve bal sirkesi ürettiklerini, memlekete dönüşün ardından evlerini onararak geniş ailesiyle birlikte yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı.

11 çocuk ve 12 torun sahibi olduğunu dile getiren Musa, bölgede kalıcı barış temennisinde bulunarak, "Savaşlardan çok yorulduk, artık barış içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Eğitim alanında ciddi eksiklikler var

11. sınıf öğrencisi Selam Cennati ise Türkiye'de 7 yıl yaşadıktan sonra 3 ay önce ülkesine döndüğünü ve Türkiye ile Suriye'deki yaşam koşulları arasında önemli farklar bulunduğunu dile getirdi.

Selam, "Bu farkları özellikle ekonomik, sağlık ve en çok da eğitim alanında hissediyorum." dedi.

Eğitim sisteminin savaş sonrası şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Selam, bazı okul binalarının yıkık veya kullanılamaz durumda olduğunu, tahta, masa ve sıra gibi temel ekipmanların eksik olduğunu söyledi.

Elektrik kesintileri ve soğuk kış şartlarına rağmen yeterli ısınma imkanlarının bulunmadığını belirten Selam, bunun eğitim sürecini zorlaştırdığını ifade etti.

"İsrail, Gazze'de yaptığı işgal ve zulmü bize de yapabilir"

Bölgede güvenlik endişelerinin de sürdüğünü dile getiren Selam, "İsrail'in sınır hattına yakınlığı nedeniyle zaman zaman askeri baskınlar oluyor. Bu durum halkta korkuya neden oluyor." dedi.

Gazze'de yaşananlardan etkilendiklerini ifade eden Selam, "İsrail, Gazze'de yaptığı işgal ve zulmü bize de yapabilir. Gözlerini kırpamadan öldürdükleri bebekleri, yaşlıları gördük, hiç acımadan nasıl kan döktüklerine hep şahit olduk." şeklinde konuştu.

Barış temennisinde bulunan Selam, "Savaşların bitmesini diliyorum. Herkesin huzur içinde yaşamasını istiyorum." dedi.

"Türk halkının gösterdiği misafirperverliğini unutmayacağız"

Türkiye'de geçirdiği yıllara da değinen Selam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Türk halkının gösterdiği misafirperverliği unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayallerini dile getiren Selam, imkansızlıklar nedeniyle birçok öğrencinin hedeflerine ulaşmakta zorlandığını ve uluslararası toplumdan destek istediklerini söyledi.

Ülkesinde de eğitim alanında imkanların gelişmesini ve ekonomik koşulların iyileşmesini dileyen Selam, "Türkiye'deki eğitimime devam etme hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." diye konuştu.