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Suriye'den İsrail'e roket saldırısı: Golan Tepeleri'ne bir roket düştü - Son Dakika
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Suriye'den İsrail'e roket saldırısı: Golan Tepeleri'ne bir roket düştü

İsrail ordu radyosu tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den atılan çok sayıda roketin tespit edildiği ve bunlardan birinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düştüğü belirtildi. Roketlerin çoğunun imha edildiği bilgisi verilirken, daha önce de Suriye'den gönderilen bir silahlı insansız hava aracının Golan Tepeleri'ne düştüğü duyurulmuştu.

Suriye\'den İsrail\'e roket saldırısı: Golan Tepeleri\'ne bir roket düştü
30.12.2023 - 01:31,  Güncelleme: 01:32
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Suriye'den İsrail'e çok sayıda roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan birinin işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düştüğü belirtildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Suriye'den atılan çok sayıda roketin tespit edildiği, bunlardan bazısının İsrail topraklarına girdiği ifade edildi.

Açıklamada, roketlerin çoğunun imha edildiği, birinin ise Golan Tepeleri'nde açık araziye düştüğü bilgisi geçildi.

İsrail ordu radyosu 27 Aralık'ta da Suriye'den gönderilen bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Golan Tepeleri'ne düştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suriye'den İsrail'e roket saldırısı: Golan Tepeleri'ne bir roket düştü - Son Dakika
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