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Suriye kökenli iş insanı 13 milyon dolar dolandırıldığını iddia etti - Son Dakika
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Suriye kökenli iş insanı 13 milyon dolar dolandırıldığını iddia etti

Hatay'da ticaret yapan Suriye kökenli Rus vatandaşı Hüzayfa Al İbrahim, 1,5 yıl önce tanıştığı bir kişinin yüksek kar vaadiyle kendisini 13 milyon dolar dolandırdığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İbrahim'in avukatı, suç duyurusunun yanı sıra yanlış yönlendiren banka görevlisi hakkında da şikayetçi olduklarını belirtti.

27.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:35
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HATAY'da 16 yıldır ticaret yapan Suriye kökenli Rus vatandaşı Hüzayfa Al İbrahim (45), 1,5 yıl önce tanıştığı A.K.'nin yüksek kar vaadiyle kendisini 13 milyon dolar dolandırdığını belirtip, suç duyurusunda bulundu. İbrahim, Bu kişi, benden ve başkalarından toplam 30 milyon dolara yakın para dolandırmış dedi.

İskenderun ilçesinde 16 yıldır ithalat ve ihracat yapan iş insanı Hüzayfa Al İbrahim, 13 milyon dolarının dolandırıldığını iddia edip, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Hüzayfa Al İbrahim, 1,5 yıl önce tanıştığı A.K.'nin şirketleri olduğunu, ortaklık yaparak yüksek kar elde edebileceğini ileri sürdüğünü, buna inanarak parça parça kendisine 13 milyon dolar ödeme yaptığını öne sürdü. İbrahim, Ödeme tarihi geldiğinde beni özel bir bankaya götürdü. Oradaki görevli, A.K.'nin bankada yeterince parası olduğunu ancak hesaplardaki bir sorun nedeniyle ödeme yapamayacağını söyledi. Görevli, A.K.'nin bankada 314 milyon lira parası olduğuna dair belge gösterdi. Buna inandım ve beklemeye başladı. Ancak söz verilen sürede ödeme yapılmadı. Yaptığım araştırmada bu kişinin aynı yöntemle başkalarından da para aldığını duyunca şikayetçi oldum. Bu kişi, benden ve başkalarından toplam 30 milyon dolara yakın para dolandırmış dedi.

Hüzayfa Al İbrahim'in avukatı Ali Atar ise A.K. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Müvekkilimi yanlış yönlendiren banka görevlisi ile ilgili de şikayetçi olduk. Banka, müfettiş görevlendirmiş. Adli soruşturma da başlatıldı, sonucunu bekliyoruz diye konuştu. (DHA)

Suriye kökenli iş insanı 13 milyon dolar dolandırıldığını iddia etti
Kaynak: DHA
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