Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gösterildi

Suriye\'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gösterildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi'nin 'Avluda Sinema' etkinliğinde 'Yeşil Otobüs' belgeseli gösterildi.

Fatih Belediyesinin kültür sanat faaliyetleri kapsamındaki "Avluda Sinema" etkinliklerinde, Suriye'nin ilk özgür ramazanını ve bayramını konu edinen "Yeşil Otobüs" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Film gösterimi ve yönetmen söyleşilerini bir araya getiren program kapsamında, Medrese Davutpaşa'nın tarihi atmosferinde ve açık havada düzenlenen etkinliğe sinemaseverler ilgi gösterdi.

Belgesel filmin yönetmeni ve yapımcısı Kübra Kuruali, katıldığı söyleşide filmin ortaya çıkış hikayesini, çekim sürecini ve bölgede yaşanan insanlık dramının arka planını katılımcılarla paylaştı.

Kuruali, söyleşi öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeseli Suriye'nin özgürlüğe kavuştuğu 8 Aralık 2024'teki devrimin ardından yaşanan ilk ramazan ve bayram sürecinde, 29 Mart ile 3 Nisan 2025 tarihleri arasında kayda aldıklarını söyledi.

Suriye'deki devrimin başladığı ilk yıllarda TRT Türk'ün Orta Doğu masasında editörlük yaptığını ve süreçte mültecilerle ilgili televizyon programı ve belgesel üreten ekiplerde yer aldığını ifade eden Kuruali, "Özgürlük sürecini de kendi belgesellerini yapmaya başlayan bir yapımcı ve yönetmen olarak kayda almak istedim. Devrimin gerçekleştiği ilk gün 'Evet, önümüzde ramazan var, hemen bir hikaye oluşturup orada olmalıyım.' dedim. 14 yılda yıkılmış bir ülkede insanların geriye döndüklerinde vatanlarına duyduğu hasreti, o toprağın kıymetli anını, bayram sevinci ve ramazanın önemiyle bir araya nasıl getirdiğini, insan hikayeleri üzerinden kameraya nasıl yansıyacağını merak ettim." diye konuştu.

"Hep umudumuz vardı ama ne zaman olacağını kestiremiyorduk"

Uzun süren savaşın ardından özgürlük sürecinin kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu fakat umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini dile getiren Kuruali, şunları kaydetti:

"Hep bir umut oluyor biliyorsunuz. Filistin için, Gazze için de bu umut hiçbir zaman içimizde ölmüyor. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. Suriyeli çok sayıda arkadaşım var, çeşitli ülkelerde yaşıyorlar. Kendi aramızda konuştuğumuzda hep umudumuz vardı ama ne zaman olacağıyla ilgili pek bir şey kestiremiyorduk. Şu an zaten Suriye'nin özgürleşmesi sanki Filistin'in de özgürleşmesini bize bir adım daha yaklaştırdı."

Belgeselin prömiyerinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde yapıldığını aktaran Kuruali, Gaziantep'in sınır şehri olması ve çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapması nedeniyle kendisi için özel bir lokasyon olduğunu vurguladı.

Kuruali, filmi Suriyelilerle yan yana izlediğine dikkati çekerek, "Orada söylenen çok çarpıcı şeyler vardı. 'Siz bizim içimizden biri gibi bu filmi yapmışsınız. Suriyeliler ve biz sizden razıyız.' dediler. Bu benim ve ekibim için çok yeterli bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Film hiçbir siyasi figüre değinmeden insan hikayesine odaklanıyor"

"Yeşil Otobüs"ün samimi bir ekiple çekildiğini ve uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü anlatan Kuruali, şöyle devam etti:

"Bir anda yanımda kalan samimi dört arkadaşla yola çıktım. Yol rehberimiz Halep Türkmeni Raad el-Hamdo idi. Bizi sınırdan aldı, Şam, Humus ve Halep şehirlerini beraber gezdik. Hikaye aslında onun etrafında dönüyor. Belgesel, Suriyelilerin savaştan sonra hala orada yaşam savaşlarının nasıl devam ettiğini gösteriyor. Hem özgürleşmenin mutluluğunu yaşarken hem de bundan sonra hayata nasıl tutunacaklarını düşünüyorlar. Harap olmuş dükkanlarına, yıkık evlerine döndüler."

Kuruali, "Film hiçbir siyasi figüre değinmeden insan hikayesine odaklanıyor. Belgesel, Toronto'da, Kanada'da, Doha'da, Kuzey Afrika'da, İtalya'da ve İspanya'da çok dikkati çekti. Benim amacım da buydu, uzun süre bir diktatör altında neler yaşadıklarını, göç etmek zorunda kalmalarını ve dönerken yaşadıkları zorlukları bir insan figürü üzerinden göstermekti." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden ayağa kalkma yolculuklarında yanlarında olmak istedik"

"Yeşil Otobüs" Belgeseli Proje Koordinatörü Rabia Şenol ise savaş mağduru Suriye halkının yeniden ayağa kalkma mücadelesine yerinde tanıklık etmenin ve bu süreci belgeselleştirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Şenol, yönetmen Kübra Kuruali ile bu yola çıkarken samimi duygularla hareket ettiklerini ve yolculuk sürecinde kardeşlik bağlarının daha da pekiştiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllarca zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şenol, "Bu misafirliğin ardından, onların yeniden ayağa kalkma yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Bu projeyi ramazanda ve bayramda çekmeyi özellikle tercih ettik. Çünkü kardeşlik duygularının yoğun olduğu bu ayda iftar sofralarını paylaşmak hem bağlarımızı kuvvetlendirdi hem de yıllarca birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin neler yaşadığını yerinde gördük. Vicdan sahibi herkesin de bu filmi izlediğinde yüreğinin sızlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bölgede yaşanan zorluklara mesleki olarak aşina olsalar da süreci yerinde gözlemleyip kayda almanın önemine dikkati çeken Şenol, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki halkın da bu gerçekleri görmesi gerekiyordu. Bir dönem Suriyelilere yönelik ırkçı tutumlarla karşılaşıldı. Bunu yapan kişiler aslında Suriye'de neler yaşandığını çok iyi bilmiyordu. Biz de yaşananları hiçbir yapaylığa kaçmadan, spontane karşılaştığımız hikayelerle, en samimi haliyle insanlara yansıtmak istedik."

Bölgedeki kardeşlik duygularının daim olmasını dileyen Şenol, "Umarım bugün Filistin'de gördüğümüz acılar son bulur ve Suriye'de tanık olduğumuz bu özgürlüğü inşallah Filistin'de de görürüz. En büyük temennimiz, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması ve bir gün orada da aynı duygularla bir belgesel çekebilmek." değerlendirmesini yaptı.

"Yeşil Otobüs" belgeseli hakkında

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda başlayıp Şam, Humus ve Halep'te devam eden bir yol belgeseli olan "Yeşil Otobüs", savaş yıllarının ardından yaşanan ilk özgür iftarları ve bayram günlerini kayıt altına alıyor.

Belgesel, ülkesini 15 yaşında terk etmek zorunda kalan Halep Türkmeni Raad el-Hamdo'nun 14 yıl sonra vatanına dönüş hikayesi etrafında şekilleniyor. Yapım, savaşın izlerinin taze olduğu coğrafyada kurulan iftar sofralarını, Emevi Camisi'nde kılınan bayram namazını ve Suriyelilerin devrim sonrasında hissettiklerini seyirciye aktarıyor.

Belgesel, Fas, İspanya, Katar ve Türkiye'deki uluslararası film festivallerinin resmi seçkilerinde yer alıp Kanada'daki Toronto Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde aday gösterilirken, yönetmenin "Anka Kuşu: Gazze" adlı diğer yapımı da İsveç ve Türkiye'de ödüllere layık görüldü.

Görüntü yönetmenliğini Enis Özbey, kurgusunu İsmail Emin Demir'in üstlendiği yapımın grafik ve tasarımında Yusuf Enes Merter, kamera ve ışıkta Fatih Cevahiroğlu, dron çekimlerinde ise Halil Türkmen görev aldı.

Kaynak: AA

Fatih Belediyesi, Kültür Sanat, Belgesel, Filistin, Yönetmen, Suriye, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
23:49
Bayern Münih işi biraz abarttı Tam 15 gol
Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 00:56:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Suriye'nin İlk Özgür Ramazanı Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.