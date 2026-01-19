Van'daki Protestolarda Gözaltına Alınan Abdullah Zeydan ve 10 Kişi Serbest Bırakıldı

Haber: İshak Kara

(VAN) - Suriye'de yaşanan gelişmeleri protesto etmelerinin ardından gözaltına alınan aralarında yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu'nun Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan ve yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki diğer 40 kişinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Gözaltılar protesto edildi

Aralarında Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz'ın da bulunduğu çok sayıda avukatın da gözaltına alınmasının ardından, avukatlar Adliye binasında bir araya geldi. Avukatlar buradan sloganlar eşliğinde Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yürüdü