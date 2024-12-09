Suriye Türkmenlerinin Hakları Destekleniyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye Türkmenlerinin siyasi ve milli haklarının yanında olduklarını belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Maruf, paylaşımında, "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır ve yeni yönetiminde Türkmenlerin hakları korunmalıdır. Kardeş Suriye Türkmenlerinin siyasi ve milli haklarının yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

? ?- Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonunun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.