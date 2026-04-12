Suriye ve Ürdün'den 21 Sektörde Anlaşma

Suriye ile Ürdün arasında sanayi, ticaret, sağlık, eğitim, yargı, medya, turizm ve demiryolu başta olmak üzere 21 farklı sektörde 10'dan fazla mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye-Ürdün Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ikinci dönem toplantısı düzenlendi.

Amman'da iki ülkeden 30'dan fazla bakanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 21 farklı sektörde 10'dan fazla anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreninin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, toplantının iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Safedi, toplantının, 30'dan fazla bakan ve üst düzey yetkilinin katılımıyla şimdiye kadarki en kapsamlı görüşmelerden biri olduğunu ifade etti.

Toplantıda 21'den fazla sektörde işbirliğinin ele alındığını ve 10'dan fazla anlaşmanın imzalandığını kaydeden Safedi, bunun iki ülke arasında kurumsal işbirliğini güçlendireceğini belirtti.

Ürdün'ün Suriye'nin yeniden inşa sürecine tam destek verdiğini vurgulayan Safedi, Suriye'nin egemenliği, güvenliği ve istikrarının bölge açısından hayati önemde olduğunu dile getirdi.

Güvenlik alanında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Safedi, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ortak hareket edileceğini kaydetti.

İsrail'in Suriye topraklarına saldırılarını kınayan Safedi, Suriye'nin güneyindeki güvenliğin Ürdün'ün güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Lübnan'ın egemenliğini desteklediklerini belirten Safedi, ülkede silahın yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Safedi, bunun kalıcı bir bölgesel istikrara katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Safedi, toplantı kapsamında alınan kararların uygulanmasını takip edecek kurumsal bir mekanizmanın kurulacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Suriye-Ürdün Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin ikinci dönem toplantısının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşındığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel ve toplumsal bağlara dayandığına işaret eden Şeybani, toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, güvenlik ve eğitim gibi birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesiyle çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Türkiye ile kara koridorlarının geliştirilmesine yönelik üçlü işbirliği anlaşmasının da imzalandığını belirten Şeybani, Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması ve enerji bağlantılarının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Şeybani, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, bölgesel istikrar için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şeybani, Pakistan'ın arabuluculuk rolünü de takdir ettiklerini dile getirdi.

İki ülkenin güvenlik alanında işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Şeybani, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ortak adımlar atılacağını kaydetti.

Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasından ötürü Ürdün'e teşekkür eden Şeybani, mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Suriye'nin yeniden imar sürecine işaret eden Bakan Şeybani, yeni yatırım yasasıyla ülkenin yatırım için uygun bir ortam sunduğunu ifade etti.

Şeybani, Suriye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin bölgesel işbirliği açısından örnek bir model haline getirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.