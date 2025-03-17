Suriye, Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti - Son Dakika
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Suriye, Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti

Suriye Dışişleri Bakanı, Brüksel'deki konferansta mültecilerin dönüşü ve yatırım çağrısı yaptı.

17.03.2025 19:16
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansta ülkenin yeniden inşası ile ekonomik iyileşmesine katkıda bulunmak ve mültecilerin dönüşlerini sağlamak için uluslararası camiayı eski rejime yönelik yaptırımları kaldırmaya ve ülkesine yatırım yapmaya çağırdı.

2017'den bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Şam yönetiminin temsil edildiği ilk konferansın açılışında yaptığı konuşmada Şeybani, "13 yıllık yıkım boyunca Suriye'ye destek veren tüm bağışçı ülkelere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Şeybani, Esed rejiminin sisteminden kurtulan Suriye halkının şimdi ise rejimin bıraktığı zararlı mirasla başa çıkmak için mücadele verdiğini belirterek, "Bu toplantı, dayanışma ve işbirliği ruhuyla zorluklarla yüzleşmemize yardımcı olmak için, uluslararası çabaları güçlendirmek için gerçekten gerçek bir fırsat. Bu toplantı, önceki toplantılardan farklı. (Suriye) Tamamen ve gerçek anlamda Suriyeliler tarafından temsil ediliyor." diye konuştu.

25 Şubat'ta Şam'da yapılan Ulusal Diyalog Konferansına atıfta bulunan Şeybani, "Bu, Suriye halkını, gerçek ve kapsamlı temsilcilerinin 50 yılı aşkın bir tiranlıktan sonra istişare sürecine katılmasına imkan veren ilk fırsattır." ifadelerini kullandı.

Şeybani, yeni yönetimin yolsuzluğa karşı mücadele başlattığını dile getirerek, "Toplumumuzun tüm bileşenleri arasında, etnik, mezhepsel veya dini ayrımlara bakılmaksızın uzlaşmayı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Brüksel Konferansı'nın önemine değinen Şeybani, "Bugün burada insani yardımdan bahsetmek için bulunmuyoruz, yaptırımları kaldırarak yeniden inşa etmemize izin vermek, Suriyelilerin ülkelerini zorlayıcı ve tek taraflı yaptırımlardan özgür bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak gibi hedeflere ulaşmak için gerçek bir plan oluşturmak istiyoruz. Suriye halkı çok acı çekti. Büyük altyapı yok edildi ve bu nedenle tıbbi hizmetler, gıda ve onurlu bir yaşamı güvence altına almanın diğer yolları açısından insani yardıma ihtiyacı var. Çabalarımıza rağmen hala çok büyük ihtiyaçlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Şeybani, AB'nin bazı sektörel yaptırımları askıya alma kararından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak, bu önlemler şu ana kadar beklentilerimizi karşılamadı. Toparlanmamızın güvence altına alınmasına yardımcı olmak için eski rejime uygulanan yaptırımların kalkması için daha fazla önlem alınmasını istiyoruz. Yapmadığımız bir şey için cezalandırılıyoruz. Bunun ahlaki ve insani bir ihtiyaç, bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Bu, hayatımızı toparlamamız, hayati sektörlerimize yeniden yatırım yapmamız, ülkemizi yeniden inşa etmemiz için bir koşul. Suriye'de tıbbi araç, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikini bile engelleyen bazı kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulanırken ekonomik toparlanmayı başaramayız."

"İsrail egemenliğimizi ihlal etti"

İsrail'in 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğine dikkati çeken Şeybani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, toplumumuzun geçiş aşamasından yararlanıyor. Egemenliğimizi ihlal etti. Suriye bütüncül bir devlettir. Suriyeliler, iç işlerimize müdahale etme veya birliğimize zarar verme girişimlerine karşı kesinlikle kayıtsız kalamazlar."

Lazkiye olaylarıyla ilgili mesajı

Şeybani, 6 Mart'ta Lazkiye kentinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "Herhangi bir suç işleyen, elleri kana bulanmış olan kim varsa cezalandırmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Onları adalete teslim edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı, olaylarla ilgili soruşturma komitesi kurduklarını anımsattı.

Uluslararası topluma çağrı

Şeybani, Suriye'deki koşulların iyileştirilmesinin bölge ve dünya geneline olumlu etki yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin anavatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini de sağlayacaktır. Bu nedenle, burada tüm ülkeleri sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, iş fırsatları sağlamak, Suriye halkının geçimini ve refahını artırmak için ülkemize yatırım yapmaya destek vermeye çağırmak istiyoruz. Biz Suriyeliler olarak, tüm kuruluşlarla, uluslararası toplumla işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Mültecilere ve yerinden edilmiş kişilere gerekli tüm desteği sağlamak istiyoruz. Mültecilerimizin ev sahibi ülkelerden gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü başarmak istiyoruz. Bunun uluslararası toplumun yardımıyla başarılabileceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye, Yaptırımların Kaldırılmasını Talep Etti - Son Dakika

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