Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Gerekiyor - Son Dakika
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Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Gerekiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Esed rejiminin düşmesiyle yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

11.02.2025 11:46
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden dolayı ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineleyerek "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır." dedi.

Şara, başkent Şam'da, "Leading" isimli YouTube kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Filistin İntifadası'nın kendisinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Şara, devrimin ardından "bitkin" bir ülkeyi devraldıklarını ve Suriye'yi yeniden inşa etmek zorunda olduklarını belirtti.

Şara, olumlu mesajlar verdiğine inandığını söylediği ABD Başkanı Donald Trump'ın, iç politikaya ve ABD ekonomisini yeniden canlandırmaya odaklandığını söyledi.

Trump'ın, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesiyle ilgilendiğini ve bunun umut verici bir başlangıç olduğunu ifade eden Şara, Trump'ın, özellikle de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmesi durumunda küresel barışın sağlanmasında büyük rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Şara, Trump'ın " Gazze'yi devralma" planına ilişkin, "Hiçbir gücün insanları topraklarından süremeyeceğine inanıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin acıya, ölümlere ve yıkıma katlandığını ancak topraklarını terk etmeyi reddettiğini vurgulayan Şara, 80 yılı aşkın süredir devam eden bu çatışmalarda, onları yerlerinden etmeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olduğuna işaret etti.

Şara, "Bana göre Trump'ın, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya yönelik bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin görüşü sorulan Şara, devrik Beşşar Esed rejiminin, işlediği toplu katliamlar dahil sistematik suçlar sırasında yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Şara, "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Yaptırımların kaldırılması için ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise Şara, son dönemde Şam'ı ziyaret eden herkesin yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Şara, ülkesinin halihazırda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu, bunun çözümlerinden birinin de ekonomik kalkınmadan geçtiğini dile getirerek "Biz de buna odaklanıyoruz. Ekonomik büyüme olmadan istikrar olamaz ve istikrar olmadan da kaos ve güvensizliği besleyen bir ortam yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız. Tüm bu meseleler birbiriyle bağlantılıdır ve birlikte ele alınmalıdır." dedi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Dün ise Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında "Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beşşar Esed, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Son Dakika

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