Suriye\'ye Dönüşler Artıyor

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Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından bu yana ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 12 bin 800'e ulaştığı bildirildi.

Ürdün resmi televizyon kanalı al-Mamlaka TV verdiği haberde, geri dönüşlerin gelecek günlerde daha da artacağını kaydetti.

Suriye rejiminin yıkılışının ardından Ürdün'e geçen Suriyelilerden ülkelerine dönenlerin sayısının 12 bin 800'e ulaştığı belirtilen haberde, ülkelerine dönecek Suriyelilerin tek çıkış kapısının Cabir Sınır Kapısı olduğu aktarıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın Cabir Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlara dair belirlediği şartlara ilişkin açıklamasının olduğuna dikkat çekildi.