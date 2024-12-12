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Suriyeli çocuklar hiç görmedikleri ülkelerine geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor

Suriyeli çocuklar: "Türkiye olmasaydı hayatta olmayacaktık"

GAZİANTEP - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başlarken, Türkiye'de doğan ve ülkesine ilk defa gidecek olan çocukları heyecan sardı.

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeli aileler, yıllar sonra da olsa ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı. Dünyaya geldiklerinde kendilerini iç savaşın içinde bulan, henüz bebek oldukları halde mülteci olan, Türkiye'de büyüyen yada Türkiye'de doğan ve ülkesini hiç görmeyen Suriyeli çocukları ise farklı bir heyecan sardı. Çocuklar, hiç görmedikleri yada hatırlamadıkları ülkelerine geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Türkiye bize kapılarını açmasaydı, belki bugün hayatta olmayacaktık"

2,5 yaşında ailesi ile Türkiye'ye geldiğini belirten 14 yaşındaki lise öğrencisi Envar Veys, çok merak ettiği Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu söyledi. Suriye'de akrabalarının olduğunu dile getiren Envar Neys, "Ben Suriye'yi çok merak ediyorum. Çünkü Suriye'yi hiç görmedim. Ninem, dedem ve diğer akrabalarımın hepsi Suriye'de kaldılar. Hem Suriye'yi hem de akrabalarımı görmek istiyorum. Akrabalarımız bize, 'Suriye'de her şey çok iyi diyorlardı' ama hep bizi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Suriye'de savaş çıktı. Suriye'de çok kötü şeyler oldu. Ülkemi ve akrabalarımı özlüyorum. Nenem vefat etti, nenemin cenazesine bile katılamadık. Çünkü Suriye'ye gidemedik. İnşallah hiçbir ülkede savaş çıkmasın. Çocuklar hep böyle mutlu kalırlar. Herkes mutlu olsun. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye bize kapılarını açmasaydı, belki bugün hayatta olmayacaktık. Okula gidemeyecektik" dedi.

"Suriye'yi çok merak ediyorum"

Suriye'de iç savaş başladığında dünyaya geldiğini ve bir buçuk yaşında iken mülteci olduğunu belirten 13 yaşındaki Rimah Veys, "Suriye'den geldiğimde bir buçuk yaşındaydım, şu anda ise 13 yaşındayım. İlk doğduğumda Suriye'de savaş başlamış. Ailem adımı Rimah koymuş. Ülkemizden ayrılmak istemiyorduk. Fakat savaş olduğu için Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Şu an Suriye'ye gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Suriye'yi çok merak ediyorum. Bütün akrabalarımız Suriye'de ve hepsini özledik. Suriye'ye gidersem akrabalarımı tanıyamam. Suriye'ye gitmek istiyorum. Suriye'ye ilk gittiğimde Halep kalesine gideceğim. Nenemin mezarlığına gideceğim. Keşke bu savaş olmasaydı. Savaş olduğu ülkemizden göç etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"4 yaşında Türkiye'ye geldim, şimdi 12 yaşındayım"

Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde çok mutlu olduğunu anlatan Bisan Abdu, "4 yaşında iken ailemle Türkiye'ye geldim. Şu an 12 yaşındayım. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizi Türkiye'ye kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Türk devletine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve komşularımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.