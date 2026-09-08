Suriyeli diplomattan İsrail'in alıkoyduğu sivillerin serbest bırakılması için BM'ye çağrı

Suriye'nin Birleişmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Yaser el-Farhan, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, uluslararası topluma İsrail tarafından alıkonulan Suriyelilerin akıbetinin açıklığa kavuşturulması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulundu.

Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda yaptığı konuşmada Farhan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının, toprak işgallerinin ve sivillere yönelik ihlallerinin sürdüğünü söyledi.

Farhan, "İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederek bombardıman, toprak işgali ve sivillere yönelik saldırılarla düşmanca eylemlerini sürdürmektedir." dedi.

Konseye çağrıda bulunan Farhan, "İsrail tarafından zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetinin açığa çıkarılması ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütülmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farhan ayrıca Suriye'nin adalet ve hesap verebilirlik konusunda ilerleme kaydettiğini ve Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Ulusal Kayıplar Komisyonunun önemli adımlar attığını kaydeden Farhan, Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonunun da hakikatin ortaya çıkarılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve mağdurların zararlarının tazmin edilmesine yönelik çalışmalarını güçlendirdiğini ifade etti.

Farhan ayrıca Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonunun geçiş dönemi adaleti yasa taslağı hazırladığını da sözlerine ekledi.