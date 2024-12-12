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Suriyeli öğrenci, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü tatlı dağıtarak kutladı

SİVAS - Sivas'ta eğitim gören Suriyeli üniversitesi öğrencisi, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından mutluluğunu paylaşmak için fakültesinde tatlı dağıttı.

Muhalif güçler ve Suriye Ordusu, uzun zamandır süren ilerleyişlerini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken Esad dönemi resmen sona erdi. Şam'ın muhaliflerin kontrol altına alınmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim hayatını sürdüren 4. Sınıf gazetecilik bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Suriyeli Ragdad Hassoun mutluluğunu fakültede tatlı dağıtarak yaşadı.

"Çok özledim"

Çok mutlu olduğunu ifade eden Hassoun, "Seneler süren bir mücadeleyi kazandık. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Biz Türkiye'ye geleli 8 yıl oldu. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz. Özgürlüğümü tatlı dağıtarak kutladım. Mezun olduktan sonra kendi toprağımıza dönmeyi düşünüyoruz. Memleketimi akrabalarımı arkadaşlarımı evimi çok özledim" dedi.