Suriyeli Öğretmenlerin Vatan Dönüşü: Evlerini Kontrol Etmek İçin Suriye\'ye Gidiyorlar

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HATAY'dan evini ve iş olanaklarını kontrol etmek amacıyla ülkesine gitmek için Zeytindalı Gümrük Kapısı'na gelip işlem yaptıran öğretmen Ahmet El Tamir (58), "Eğer her şey yolundaysa ailemi de alıp, yeniden vatanıma geleceğim. Döndüğümde ülkeme, halkıma ve eğitime hizmet edeceğim" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı, Suriyeli aile reislerinin ülkesine giderek evlerini kontrol etmelerine ilişkin Öncü Göçmen Projesi kapsamında Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Geçici kimlik kartlarıyla işlemlerini yaptıran Suriyeliler, ev ve iş olanaklarıyla ilgili inceleme yapmak için ülkelerine geçiyor. Suriyeliler, memleketlerinde ve arazilerinde yapacakları inceleme ve tadilattan sonra yeniden Türkiye'ye dönüp ailelerini de yanlarına alarak kesin dönüş yapacaklarını belirtti.

Suriye'de öğretmenlik yaparken iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Türkiye'ye sığınıp, Reyhanlı ilçesine yerleştiğini belirten Ahmet El Tamir, " İdlib'e gidip evimi kontrol edeceğim. Eğer her şey yolundaysa ailemi de alıp, yeniden vatanıma geleceğim. Türkiye'ye destekleri için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Suriye halkı kardeştir. Döndüğümde ülkeme, halkıma ve eğitime hizmet edeceğim" dedi.

'SURİYE'Yİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ'

İletişim Mühendisi Ferruz Nuri (36) ise "İzinli olarak Hama'ya gidip oradaki ailemi ve evimi kontrol edeceğim. Biz Suriyeliler olarak dönüp ülkemize, halkımıza en iyi şekilde hizmet etmek ve Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmak istiyoruz. Suriyeliler olarak Türk milletine ve devletine bize sahip çıktığı ve göstermiş olduğu yakınlık, kardeşlikten dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.