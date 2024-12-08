Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünü Ele Geçirilmesini Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika
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Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünü Ele Geçirilmesini Coşkuyla Karşıladı

Suriyeliler, Şam\'ın Kontrolünü Ele Geçirilmesini Coşkuyla Karşıladı

Suriye'deki muhalif grupların Şam'da kontrolü sağlaması üzerine Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sevinç gösterisi düzenledi. Binlerce Suriyeli, Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara döküldü.

08.12.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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SURİYE'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kilis'te yaşayan Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek sevinç gösterisinde bulundu.

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, sınır kenti Kilis'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Kilis'te bu gelişme üzerine sabah erken saatlerinde binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Motosiklet ve araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturan vatandaşlar ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Burada sloganlar atarak şarkılar söyleyen Suriyeliler, aileleri ile birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

'SURİYE'YE GİDİP AİLEME BAKACAĞIM'

Ahmed El Salih, 13 yıldır Türkiye'de olduğunu ifade ederek, burada çok mutlu olduğunu söyledi. El Salih, artık ülkesine dönmek istediğini belirterek, orada yaşayan anne ve babasına bakacağını kaydetti.

Kutlamaya katılan diğer Suriyeliler ise uzun yıllardır burada olduklarını ve bugün bir bayram havasında sevindiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Öncüpınar Sınır Kapısı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, Kilis, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeliler, Şam'ın Kontrolünü Ele Geçirilmesini Coşkuyla Karşıladı - Son Dakika

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