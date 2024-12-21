Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
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Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyeliler, Türkiye'deki sınır kapılarından ülkelerine dönüş yapıyor. Yardımlar sürüyor.

21.12.2024 13:48
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Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçiş için gelen 20 yaşındaki Ahmed Adnan, 13 yıldır Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Akrabalarına kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Adnan, şöyle konuştu:

"Şimdi Suriye'ye gitmek istiyoruz, oralar düzeldi. Askerliğim var, askerliği de bitireceğiz, ondan sonra işlerimize bakacağız. Bütün akrabalarım Halep'te, onları çok özledim. Çocuktum, geldiğimde 7 yaşındaydım, 13 yıl sonra Suriye'ye gideceğim ve bunun için çok seviniyorum. Türkler çok iyiler. Allah onlardan razı olsun."

Ahmed Dedo ise yaklaşık 4 yılın ardandan memleketi Halep'e gideceğini, ailesi ve akrabalarının kendisini Suriye'de beklediğini dile getirdi.

Suriyelilerden 15 yaşındaki Muhammed Suheyl de 11 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, "Suriyelilere çağrı yapıyorum, hepsi dönsün. Türklere de teşekkür ederim, hepsinin başımın üstünde yeri var, hepsini seviyorum." dedi.

Kaynak: AA

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